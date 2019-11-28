اليوم.. انطلاق المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي الأول بالقاهرة

ينطلق اليوم الخميس بالقاهرة " المؤتمر الاقتصادي العربي الإفريقي الأول"، الذي ينظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحادات العربية النوعية التابعة له بالتعاون مع المجلس العربي الإفريقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدد من المصارف والوزارات والجهات المعنية في الدول العربية والإفريقية والجامعات والمراكز البحثية والاتحاد الإفريقي والمجتمع المدني.



وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع في تصريح إن أهمية المؤتمر تكمن في السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية والدول الإفريقية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية البرية والبحرية وتشجيع التعاون بينهما من خلال التجارب والخبرات وتنفيذ برامج ومشروعات مشتركة في شتى المجالات التنموية، وكذا تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات الصناعية والزراعية ومشاركته المجتمع المدني في مجال الطاقة الخضراء.



وأشار إلى أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض العديد من المحاور من بينها الاستثمارات العربية الإفريقية المشتركة، وحتمية التعاون العربي الإفريقي المشترك والأهمية الاقتصادية للاستثمارات العربية الإفريقية المشتركة إلى جانب الأهمية السياسية والإستراتيجية للعمل العربي الإفريقي المشترك.



وأوضح أنه سيتم مناقشة التحديات التي تواجه الاستثمارات العربية الإفريقية ودور التشريعات القانونية في دعم أو حجب الاستثمارات المشتركة عربيًا وإفريقيًا، إضافة إلى سبل تعزيز التجارة البينية العربية الإفريقية وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز التجارة البينية العربية الإفريقية (طريق الحرير-محور قناة السويس).



وبين أن المؤتمر سيناقش أيضًا محورًا يتعلق بالأمن الغذائي العربي الإفريقي (قطاع الزراعة)، وحجم فجوة الغذاء في بلدان إفريقيا والوطن العربي والوفرة وبحث فرص الاستثمار العربي في تنمية القطاع الزراعي الإفريقي إلى جانب استعراض قصص نجاح في التعاون العربي الإفريقي في قطاع الزراعة فضلًا عن الصناعات التحويلية ومشكلة المياه.