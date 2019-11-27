لمحبي الاندومي.. وصفة سحرية لإعداد النودلز الصيني في المنزل

أصبح كثيرون يتهافتون على الاطعمة الصينية والمطاعم الصينية، ويبحثون عن طريقة عمل النودلز بنفس المذاق، وفيما يلي سنقدم لكم طريقة الشيف سنان بطرس في اعداد النودلز الصينية، وأحد الأكلات المشهورة في المطبخ الصيني.





وقت التحضير: ١٠ دقيقة

وقت الطبخ: ٣٠ دقيقة

عدد الوجبات: 4





وتعرف النودلز صيني باسم "تشاينيز نودلز"، وهي احد الاكلات الصينية السريعة والجديدة، واحضرناها لكم من المطبخ الصيني قدميها لعائلتك وستنال إعجاب الجميع وبنفس مزاق المطاعم الصينية.





طريقة عمل نودلز صيني





مقادير نودلز صيني:





5 حبّات ثوم مهروس

½ كوب زنجبيل طازج مبشور

رشة بهار أبيض

500 جرام دجاج نيء، صدور مقطّعة مستطيل

1 كوب صلصة الصويا

250غ معكرونة صينية

750 غ خليط خضار شرقية





طريقة عمل نودلز صيني:





1- اخلطي الثوم، الزنجبيل، البهار والدجاج مع نصف كمية صلصة الصويا جيدًا، اتركي الخليط لمدة ساعة مغطّى في البراد مع التحريك من وقت الى آخر.





2- اسلقي النودلرز او المعروفة بيننا بالاندومي، وقومي صفّيها.





3- قومي بوضع الدجاج وعاء كبير غير لاصق، وقلّبي بإستمرار حتى النضج، ثم ارفعي الدجاج وضعيه جانبًا.





4- في نفس الوعاء، قلّبي الخضار بهدوء على نار قوية جدًا.



