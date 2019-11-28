المتوفاة عاملة مساج.. التحريات في حريق «جولدز جيم»: النيران اندلعت بغرفة الساونا لعطل في ترموستات فصل الحرارة

تجري نيابة العجوزة، تحقيقات موسعة في اندلاع حريق في صالة ألعاب جولدز جيم الذي أسفر عن مصرع سيدة وإصابة ٤ آخرين من العمال.





وقررت النيابة برئاسة المستشار جمال الجبلاوي، رئيس نيابة العجوزة، ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وتحديد أسبابه ونقطة بدايته ونهايته والتلفيات التي تسبب بها.





وكشفت معاينة النيابة، عن أن الحريق بدأ من غرفة الساونا والتهم جدرانها الخشبية ثم امتد إلى غرفة البخار "الجاكوزي" المجاورة لها واحترقت الغرفتان بالكامل.





ورجحت التحريات برئاسة العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث وسط الجيزة، أن الحريق بدأ من غرفة الساونا التي تحتوي علي "ترموستات" أو تايمر لضبط درجات الحرارة والذي يعتمد أن يفصل تلقائيًا عند ارتفاع الحرارة عن الحد المسموح به.





وأشارت إلى أنه ربما يكون عطلا ولم يفصل "الهيترات" المسئولة عن التسخين ما أدى إلى اشتعال النيران بالغرفة وساعد علي تصاعدها جدرانها الخشبية.





وتبين من الفحص أن رجال الحماية المدنية بقيادة اللواء هاني سعيد مجير ادارة الحماية المدنية بالجيزة أثناء إخلاء المبني عثروا علي عاملة في المساج تدعي سلوي بالطابق الأعلى للحريق التي أصيبت بحالة اختناق شديدة فنقلتها سيارة الإسعاف إلى المستشفى ولكنها فارقت الحياة قبل وصولها بينما تم إنقاذ ٤ عمال آخرين مصابين بحروق باليدين واختناقات جراء محاولتهم مكافحة النيران.