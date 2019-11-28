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أخبار العالم

ترامب يوقع قانونا لدعم مظاهرات هونج كونج

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:12 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، قانونًا يدعم المتظاهرين، ويحظر تصدير بعض المعدات للشرطة في هونج كونج التي تشهد احتجاجات منذ يونيو الماضي، رغم رفض الصين لهذه الخطوة.

وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض، "لقد وقعت هذه القوانين احتراما للرئيس شي جين بينج والصين وشعب هونج كونج. نحن نلجأ إليهم على أمل أن يتمكن قادة وممثلو الصين وهونج كونج من حل خلافاتهم سلميا، الأمر الذي سيؤدي إلى سلام طويل الأمد ورخاء للجميع".

وتجتاح هونج كونج منذ أكثر من خمسة أشهر احتجاجات وتظاهرات ضخمة ضد تعديل قانون مثير للجدل، يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين لبكين، قابلتها قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.
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