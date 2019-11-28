أبرزها شرب الماء.. 3 حلول فعالة لعلاج الصداع النصفي في دقائق

كشفت العديد من الدراسات أن السيدات هم الأكثر عرضة للصداع النصفي، بسبب بعض الجينات التي تجعل السيدات اكثر قابلية للاصابة به بالإضافة لتحامل المرأة على أعصابها بشكل أكبر من الرجل.

وكشفت العديد من الأبحاث أن السيدات يمكن أن يصبن بالصداع النصفي من مرتين إلى ثلاثة أسبوعيا،إلا أن هناك العديد من الطرق التي يمكن أن نقوم بها لكي نتجنب الإصابة بالصداع النصفي وفقا لما جاء في موقع "web md"





-اليوجا :-

العلاج باليوجا يكون فعال في بعض الاحيان، لأنه هناك العديد من الوضعيات التي يمكن ان تحسن من تدفق الدم في المخ، والعين، وتقلل التوتر.



-شرب الماء :-

شرب الكثير من المياه لأن قلة شرب المياه تتسبب في الإصابة بالصداع، كما انه قد يكون السبب في الصداع هو قلة الاوكسجين في المخ فتساعد المياه على توصيل كمية اكبر من الاوكسجين، على ان لا يقل عن ١ لتر يوميا .



-العلاج بالروائح الطبيعية:-

سيكون من الجيد استخدام بعض الروائح الطبيعية التي تقلل التوتر، وتحسن المزاج، مثل: زيت اللافندر و زيت الليمون و زيت النعناع.

