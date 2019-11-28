ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أبرزها شرب الماء.. 3 حلول فعالة لعلاج الصداع النصفي في دقائق

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:33 ص
3 حلول فعالة لعلاج
3 حلول فعالة لعلاج الصداع النصفي في دقائق
Advertisements
رضوى حسام
كشفت العديد من الدراسات أن السيدات هم الأكثر عرضة للصداع النصفي، بسبب بعض الجينات التي تجعل السيدات اكثر قابلية للاصابة به بالإضافة لتحامل المرأة على أعصابها بشكل أكبر من الرجل.
وكشفت العديد من الأبحاث أن السيدات يمكن أن يصبن بالصداع النصفي من مرتين إلى ثلاثة أسبوعيا،إلا أن هناك العديد من الطرق التي يمكن أن نقوم بها لكي نتجنب الإصابة بالصداع النصفي وفقا لما جاء في موقع "web md"


-اليوجا :-
العلاج باليوجا يكون فعال في بعض الاحيان، لأنه هناك العديد من الوضعيات التي يمكن ان تحسن من تدفق الدم في المخ، والعين، وتقلل التوتر.

-شرب الماء :-
شرب الكثير من المياه لأن قلة شرب المياه تتسبب في الإصابة بالصداع، كما انه قد يكون السبب في الصداع هو قلة الاوكسجين في المخ فتساعد المياه على توصيل كمية اكبر من الاوكسجين، على ان لا يقل عن ١ لتر يوميا .

-العلاج بالروائح الطبيعية:-
سيكون من الجيد استخدام بعض الروائح الطبيعية التي تقلل التوتر، وتحسن المزاج، مثل: زيت اللافندر و زيت الليمون و زيت النعناع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ علاجات منزلية.. 5 طرق تخلصك من الصداع النصفي نهائيا

للحوامل.. تعرفي على 10 أسباب للصداع النصفي وطرق بسيطة للعلاج

الصداع النصفي وسوء التنفس.. 5 علامات تدل على جفاف الجسم

أغربها الكافين ..أطعمة ومشروبات تسبب نوبات الصداع

ترشيحاتنا

أبرزها شرب الماء.. 3 حلول فعالة لعلاج الصداع النصفي في دقائق

مزارع روسي استخدم النظارات لزيادة الحليب.. والحكومة تثبت نجاح فكرته

مواعيد مباريات اليوم الخميس 28 -11 -2019 والقنوات الناقلة

العثور على جثة امرأة ميتة داخل فريزر.. تترك لغزا معقدا

بفستان أخضر قصير.. ليلى علوي بإطلالة تكشف عن زيادة وزنها

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيات تطرح أرونا 2020 seat arona بنفس تجهيزات 2019.. تفاصيل الاسعار

بفستان جريء.. سعر غير متوقع لإطلالة رانيا يوسف في اليوم الثامن من فعاليات القاهرة السينمائي

لن تصدق.. سعر صادم لـ فستان درة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.. صور