بعد التعادل مع ليفربول هاشتاج نابولي يتصدر تويتر.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #نابولي بعدها تعادله مع ليفربول بهدف مقابل هدف بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :





‏‎والله المشكله من كلوب يا اخي كام مره جربت جوميز يمين وفشل يا اخي نابولي فريق متكدس دفاعيا ايه لازمه ميلنر كلوب بامانه بوخ التشكيل لكن الحمد لله.





‏صلاح كان أسوأ لاعب في ليڤرپول





كوليبالي كان نجم نابولي man of the match كمان بالنسبالي مش بالترقيص هي..





‏الليفر شغال اللهم صلى ع النبى في الدورى الانجليزى مبيخسرش ولا حتى بيتعادل يجى ادام نابولى ويعمل الهبل دة !!! انتوا اكيد بتستهبلوا ومركزين فى البريميرليج بس وطظ في اى حاجة تانية دة مش بطل الشامبيونز أبدا.





‏‎سالزبورغ بصورة كبيرة يتعادل مع ليفربول , واسترجاع صدارة نابولي بيده فقط وسيفوز متاكد من ذلك المهم نتيجة المباراة الثانية.



