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رياضة

مواجهات شرسة في القاهرة وبحري بالقسم الثاني .. تعرف عليها

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:25 ص
بلدية المحلة - أرشيفية
بلدية المحلة - أرشيفية
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عبدالله هشام
تقام اليوم منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة، حيث يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا على منافسه القناة في الساعة الثانية والنصف.

وجاءت المباريات كالتالي :

القناة - سيراميكا كليوباترا
منتخب السويس - المريخ
الداخلية - الترسانة
الزرقا - بتروجيت
النجوم - النصر
كوكاكولا - جمهورية شبين

كما تقام اليوم مواجهات شرسة في مجموعة بحري ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري القسم الثاني وجاءت كالتالي :

غزل المحلة - العاب دمنهور
المنصورة - بيلا
بلدية المحلة - الأوليمبي
دكرنس - فاركو
ابوقير للاسمدة - مالية كفر الزيات
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