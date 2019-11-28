صانع تمثال مجدي يعقوب: العمل فيه استغرق شهرين.. وفخوربمساهمتي في تكريمه

شهران من العمل المتواصل استغرق الدكتور محسن سليم المدرس بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط في تصميم وتنفيذ تمثال الدكتور مجدى يعقوب والذى تم وضعه مؤخرًا فى واحد من أكبر ميادين محافظة أسوان.





وأعرب الدكتور محسن سليم عن فخره وإعتزازه بتقديم عمل فنى يخلد إسم الدكتور مجدى يعقوب تكريمًا لجهده الطبى الرائد وعرفانًا بقيمته الإنسانية الرفيعة ، حيث اهدى هذا العمل الفنى لجامعة أسيوط والتى إستضافت مراحل تصميم وتنفيذ التمثال ، موجهًا شكره لإدارة الجامعة برئاسة الدكتور طارق الجمال ولإدارة الكلية تحت قيادة الدكتور محمد ثابت عميد كلية الفنون الجميلة لما توفره له من دعم ورعاية تساهم فى إنجاز أعماله الفنية على نحو مشرف ولائق.





وقال سليم أن التمثال إستغرق العمل فيه شهرين كاملين أحدهما للنحت والآخر للصب والإستنساخ ، موضحًا ان الخامة المستخدمة فى عمل التمثال هو الفايبر جلاس ويبلغ إرتفاعه 30 سم بدون قاعدة .





ومن جانبه قال الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة ان الجامعة تحرص على دعم ورعاية كافة العناصر المتميزة والنابغة من شباب أعضاء هيئة التدريس والذى يساهم عملهم وجهدهم فى الإرتقاء بمستوى الإنجاز داخل الجامعة بشكل عام وتعزيز مكانتها ورفع إسمها عاليًا.





كان قد شارك محافظ أسوان السابق اللواء أحمد إبراهيم في احتفالية إزاحة الستار عن تمثال الدكتور مجدى يعقوب والذى تم وضعه بالميدان الذى تم تسميته بإسم البروفسير المصرى (ميدان مصر للطيران سابقًا ) حيث يعد من أشهر ميادين عاصمة الشباب الإفريقى وذلك تقديرًا وعرفانًا بالخدمات الجليلة التى يقدمها راسم البسمة على شفاه البسطاء للإنسانية وذلك وسط أجواء إحتفالية وفى لمسة وفاء شهدت مدينة أسوان يوم رد الجميل لأبن مصر البار ملك القلوب جراح القلب العالمى.



