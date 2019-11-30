فيديوجراف| هؤلاء يمتنعون عن تناول الشاي

قالت مارينا ماكيشا، اختصاصية التغذية، وعضو في الرابطة الوطنية لاختصاصيي التغذية: إن الشاي منشط ويمكن أن يكون له تأثيرات مختلفة على الصحة، اعتمادًا على الخصائص الوراثية.



ونصحت ماكيشا بضرورة التقليل من تناوله، وبخاصة عند مجموعة من الأشخاص المصابين ببعض الأمراض المزمنة.



ونستعرض المزيد من التفاصيل عن هؤلاء الأشخاص الذين يمتنع عليهم تناول الشاي من خلال الفيديوجراف التالي: