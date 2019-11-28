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اقتصاد

سمير رؤوف: قطاع الصناعة تعرض لخسائر كبيرة بسبب التعويم وزيادة أسعار الطاقة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:38 م
قطاع الصناعة
قطاع الصناعة
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محمد صبيح
قال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إن المصانع عانت بشكل كبير خلال المراحل الماضية خاصة بعد تعويم الجنيه وارتفاع اسعار الدولار ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز حيث شهدت أسعار الغاز فى مصر ارتفاعا كبيرا خلال الثلاث سنوات الماضية.

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وأوضح رؤوف لـ صدى البلد، أنه بالرغم من تراجع سعر الغاز لـ 6 دولارات من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين وهي صناعات كثيفه الاستخدام للغاز إلا أنها تعرضت لخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع التكلفة وتحرير سعر الطاقه بعد عمليات تعويم الجنيه أمام الدولار.

وطالب الخبير الاقتصادي بالتمييز بين استخدام الغاز كوقود واستخدامه كمدخل إنتاجي أساسي فى الصناعات كثيفة الاستخدام للغاز مشيرا إلى ضرورة خفض سعر الغاز كمدخل إنتاجى إلى 4 دولارات حيث أن متوسط سعر الغاز الطبيعى لصناعة الصلب في الدول المنافسة لمصر لا يتجاوز فى المتوسط 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية مثل تركيا و الصين واوكارنيا وخاصة في صناعة الأسمنت والحديد.

تابع، أن الخفض فى مصر إلى 4 دولارات سوف يعزز من منافسة الصادرات المصرية عالميًا ويعطي ميزة تنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الخارجية وهو ما يعظم من مشاركة قطاعي الصناعة والتصدير في إحداث تنمية.
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