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أخبار العالم

بمشاركة 37 دولة..الكويت تستضيف فعاليات معرض الطيران فى يناير

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:35 م
دولة الكويت
دولة الكويت
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مــيـــــس رضـــــا
تستضيف دولة الكويت معرض الطيران المقرر انعقاده فى منتصف يناير المقبل، برعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال مدير شركة "الجابرية" لتنظيم المعارض أحمد بهبهاني إن معرض الكويت الطيران سينطلق في 15 يناير القادم، ويستمر لمدة 4 أيام،

وأضاف بهبهاني، فى تصريحات صحفية له، أثناء مشاركته في اليوم الختامي للمعرض البريطاني في الكويت، أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي ستشارك في معرض الطيران، وأن إجمالي الدول المشاركة في المعرض سيكون 37 دولة .

وأوضح أن اليوم الأول سيكون مخصصا للمدعوين الرسميين، واليوم الثاني لرجال الأعمال والمعنيين بقطاع الطيران، والثالث والرابع للجمهور.

وأشار بهبهاني إلى أن "معارض الطيران يتم فيها استعراض قوى وإمكانيات مختلف الدول ومدى تقدمها في موازين القوى وهذا ما يعطيها أهمية كبرى".

وقال :"استطعنا من خلال معرض الطيران الكويتي السابق وضع اسم الدولة عاليا، وهو فخر لنا كمنظمين للمعرض".

وأفاد بأن سلاح الجو الكويتي سيقدم عرضا أثناء المعرض، بالإضافة إلى الطيران العمودي في وزارة الداخلية.

وحول المعرض البريطاني في الكويت، الذي افتتح أول من أمس الاثنين، قال بهبهاني إن المعرض يشمل جميع المنتجات البريطانية في الكويت، مضيفا أن "هيئة تشجيع الاستثمار المباشر شاركت في هذا المعرض، وهي المرة الأولى التى تشارك فيها الهيئة، حيث قدمت تسهيلات لتشجيع الاستثمار في دولة الكويت، وهي مبادرة طيبة من الهيئة".

وأكد أن الحضور كان متميزا من شركات ورجال أعمال، بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي.

وأوضح أن "العلاقات الكويتية البريطانية تاريخية ومتميزة، وهي امتداد لـ 120 عاما، عندما وقعت الكويت وبريطانيا عام 1899 اتفاقية الحماية".


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