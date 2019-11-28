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أخبار العالم

لحظة رفع الوليد بن طلال وتركي آل الشيخ كأس أبطال آسيا.. فيديو

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:36 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لحظة رفع الأمير الوليد بن طلال، ورئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ كأس أبطال آسيا.

ويظهر في شريط الفيديو الأمير الوليد بن طلال، والمستشار تركي آل الشيخ وهما يرفعان كأس أبطال آسيا، الذي حصل عليه فريق الهلال السعودي، خلال الاحتفال المقيم للفريق.

وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية اعرب عن سعادته البالغة بعد تتويج الهلال السعودى بلقب بطولة دورى أبطال آسيا عقب فوزه اليوم على اوراوا ريد دياموندز الياباني بهدفين دون رد.

وكتب تركى آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا: "الحمدالله مبروووووووك " مرتديا تيتشريت الهلال السعودى .

ووقال تركى آل الشيخ: " الليلة خصم 50% لدخول البوليفارد والمقاهي والمطاعم والسينما وكل شي داخل البوليفارد بمناسبة فوز الهلال... وألعاب نارية الساعة ٩ ألف مبروووك".
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