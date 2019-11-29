أي فاينانس تكشف عن إستراتيجية 2020 .. انطلاق 3 شركات جديدة .. ومركزا رئيسيا للشركة بالقرية الذكية وآخر احتياطيا بالقاهرة الجديدة تم تزويدها بأحدث الأجهزة والخبرات التكنولوجية

أي فاينانس تكشف عن إستراتيجية 2020:

= نجحت الشركة في مضاعفة أعداد موظفيها لتقترب من 1000 موظف

= أي فاينانس هي الـ HUB الرئيسي في مصر للمدفوعات والمتحصلات الإلكترونية

= الإنتهاء من عدد من المشروعات الكبرى لتترك بصمة واضحة في مشروع الشبكة المالية للحكومة المصرية

= الشركة استثمرت 600 مليون جنيه في البنية التحتية باعتبارها الشريك الأمثل لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي

هناك مركزًا رئيسيًا للشركة بالقرية الذكية وآخر احتياطي بالقاهرة الجديدة تم تزويدها بأحدث الأجهزة والخبرات التكنولوجية



أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "أي فاينانس" عن استراتيجيتها الجديدة لعام 2020 والتي تتماشى مع الإستراتيجية العامة للدولة المصرية في الاتجاه نحو منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي.



جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الأول للشركة بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة المالية والاتصالات والتخطيط والتضامن الاجتماعي وعدد من رؤساء الشركات العاملة والبنوك في السوق المصرية.



في البداية أعرب إبراهيم سرحان، رئيس شركة إي فاينانس عن سعادته بالحضور الكريم في المؤتمر السنوي الأول للشركة والذي يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها شركة إي فاينانس في السوق المصرية خاصة بعد النجاحات التي حققتها في المشروعات القومية الكبرى، مؤكدا في كلمته أن هذه الثقة دفعت الشركة اليوم للإعلان عن انطلاق ثلاث شركات مستقلة تعمل تحت مظلة الشركة الأم e-finance والشركات الثلاث هي:



الأولى: e-cards شركة الحلول الذكية المتكاملة برأسمال 150 مليون جنيه، شركة المدفوعات الرقمية "خالص" برأسمال 100 مليون جنيه وشركة التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية e-aswaq علمًا بأن هذه الشركات كانت بدأت أعمالها كخطوط أعمال Lines of Business داخل الشركة ونظرًا لاستراتيجية الشركة الجديدة والتي تستهدف لانطلاق شركات شقيقة وتابعة للشركة الأم "اي فاينانس" وتعمل على تلبية احتياجات السوق وتنفيذ مشروعاته.



وأضاف "سرحان"، في كلمته أن أي فاينانس هي الـ HUB الرئيسي في مصر للمدفوعات والمتحصلات الإلكترونية وبذلك أصبحت إي فاينانس هي Digital partner of choice خاصة وأن الشركة استثمرت 600 مليون جنيه في البنية التحتية باعتبارها الشريك الأمثل لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي ونجحت في مضاعفة أعداد موظفيها اليوم لتقترب أعدادهم من 1000 موظف، مشيرا الى أنه على مدار 12 عاما الماضية نجحت اي فاينانس في الإنتهاء من عدد من المشروعات الكبرى لتترك بصمة واضحة في مشروع الشبكة المالية للحكومة المصرية ، الشبكة الجماهيرية "خالص" ، وشبكة الحماية الاجتماعية.



انعكس تطوير البنية التحتية التكنولوجية ليُسهم فى تعظيم قدراتنا الرقمية على النحو الذى يُؤهل الشركة لمواكبة جهود الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، الرامية للتحول إلى مجتمع رقمي، ويدفعها للمنافسة القوية فى هذا المجال الاستثماري الواعد، لافتًا إلى أن شركة «إي فاينانس»، جاهزة لتنفيذ أى مشروعات رقمية ضخمة حيث أصبح لديها الإمكانات اللازمة لتصميم وحوكمة وإدارة وتشغيل كفء لنظام آلى جيد بشكل مستدام، خاصة أن هناك مركزًا رئيسيًا للشركة بالقرية الذكية وآخر احتياطي بالقاهرة الجديدة، تم تزويدها بأحدث الأجهزة والخبرات التكنولوجية التى تضمن سرعة تجاوز أى تحديات وفقًا للمعايير الدولية.



من جهتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنها فخورة بالنتائج الإيجابية التي حققتها شركة اي فاينانس على مدار تاريخها خاصة وأن بنك الاستثمار القومي يعد المساهم الرئيسي في هذه الشركة، معربًة عن فخرها بشركة وطنية في حجم وإمكانيات "اي فاينانس" تعمل في مصر بقطاع تكنولوجيا المدفوعات الرقمية .



بينما أشارت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أننا لمسنا نتائج متميزة في المشروعات التي قمنا بها بالتعاون مع اي فاينانس رغم التحديات الموجودة، حيث تعتبر اي فاينانس هي الشريك الأمثل الذي يمكن الاعتماد عليه في وقت الشدة للوصول لاكبر عدد والانتشار جغرافيا ويمتاز فريق عملها بالمرونة والديناميكية، حيث كانت الخطة في شبكة الحماية الاجتماعية أن يتم الانتهاء من 500 ألف أسرة في ثلاث سنوات واليوم تخطينا 2.5 مليون أسرة في عامين فقط.



وأثنى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الدور الذي تلعبه اي فاينانس في منظومة التحول الرقمي والشمول المالي بفضل التميز والحرفية التي تتمتع بهما اي فاينانس و التي نجحت في تدشين خدمات رقمية بفضل الشراكة بين الحكومة واي فاينانس، مشيرا الى أن اي فاينانس شريك أساسي للحكومة في كل الخطوات التي نشارك فيها مع كل أجهزة الدولة لتحقيق الكثير من مشروعات التحول الرقمي خاصة وأن كل هذا لايأتي إلا بالشراكة الفعالة بين وزارة الاتصالات وشركة في حجم اي فاينانس.



وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن اي فاينانس هي الشريك الاستراتيجي للحكومة المصرية ونجحت في توفير حلول كثيرة لمشاكل معقدة بفضل قدراتها على الإنجاز خاصة في ظل الإجراءات الحكومية المطلوبة، حيث تعتبر اي فاينانس شريك يعتمد عليه في انجاز المشروعات ، حيث إنها قدمت حلول للاستخدام الأمثل للتكنولوجيا من خلال تفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية ومشروع الدفع الإلكتروني للمعاشات. بالإضافة إلي مشروع الميكنة الكاملة لمنظومة الضرائب بفضل مساهمة اي فاينانس في هذا المشروع مع بعض الشركاء.

