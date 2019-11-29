يجعل مصر قبلة سياحية دولية.. التفاصيل الكاملة لتحويل حمام موسى لمشروع استشفائي

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن حمام مرسي سوف يصبح مشروع استشفائي عالمي يشمل تدريب وتاهيل واستشفاء للمصابين وكبار السن .



جاء ذلك خلال المؤتمر التحضيري للسياحة الصحية الذي عقد بالقاهرة للتحضير لمؤتمر السياحة الصحية والذي سوف يقام بشرم الشيخ مارس المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك بحضور عدد من من الأطباء والمتخصصين من مصر والعالم، وبالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارتي الدفاع والصحة وبمشاركة وزرات السياحة والهجرة والطيران المدني والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الدولي.



وأشار فودة إلي أنه جاري وضع اسس ومعايير تنظيم وممارسة هذا النشاط على الأراضى المصرية لبلورة القدرات التنافسية المتميزة التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال الذى لايقتصر على الموارد الطبيعية في اكثر من 1300 موقع للسياحة العلاجية فقط ولكن أيضا بما يملكه القطاع الصحى المصرى من انشاءات ومرافق وكوادر متميزة فى تقديم الخدمات العلاجية سواء كانت حكومية او تابعة للقوات المسلحة او القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدنى.



وأكد محافظ جنوب سيناء أن الدولة المصرية تولي هذا المجال إهتماما خاصا ليصبح مشروعا قوميا خالصا تقدمه مصر للعالم كله خاصة بعد تميز مصر ونجاحها فى تقويض مخاطر الاصابة الكبدية بفيروس سى وهو ماكان محل اشادة وابهار العالم ويمنحنا فرصا واعدة لتحقيق طموحا قوميا بجعل مصر قبلة السياحة الدولية الأولى، مضيفا أن مصر تزخر بامكانات هائلة تمكنها من الريادة في مجال السياحة العلاجية، مقارنة بالمقاصد السياحية المنافسة، موضحا أنه تم تعديل مفهوم الملف الذي تعمل عليه الدولة من السياحة العلاجية إلى السياحة الصحية، حيث تشمل الأخيرة: العلاجية وتختص بها وزارة الصحة، والاستشفائية وتختص بها وزارة السياحة، ثم السياحة الميسرة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتابع بأن المؤتمرات تقام بدعم من رجال الأعمال والداعمين من البنوك والهيئات وتحت إشراف كامل من الأجهزة الرقابية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.



وقال إن اهتمام الدولة بهذا المشروع يقوم على اسس علمية مدروسة ومحصنة بمشروع قانون يجرى صياغته حاليا فى البرلمان بمشاركة كل من لجان السياحة والبيئة والخطة والموازنة والتشريع ومساهمات الخبراء المختصين فضلا عن المشاركة الخاصة والقوية والدافعة للانجاز من جانب القوات المسلحة المصرية .. وهى مؤشرات مبشرة باقتراب تحقيق حلم كل مصرى.



وأكد اننا نقوم من خلال هذا المؤتمر ببناء العلامة التجارية للسياحة الصحية في مصر اجعلها " براند" يتحدث عنه العالم أجمع وبيعرف الجميع ما تمتلكه من ثروات وامكانيات تفوق أكبر الدول التي تعمل في مجال السياحة العلاجية في جميع دول العالم.



ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، أن تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقى يعزز الفرص المتاحة للبدء بقوة فى مشروع مصر القومى الخاص بتقديم خدمات السياحة الصحية للعالم انطلاقا من السوق الافريقى مشيرا الى ان ماتملكه مصر من مقومات هائلة فى هذا الشأن لم تستغل حتى الان على الوجه الاكمل.



وأضاف أن مصر تمتلك الخدمات الطبية والخبرات العلمية المتميزة، فضلا عن أفضل الأطباء في كافة التخصصات والتي يأتي اليها مرضي من جميع أنحاء العالم للعلاج، كما أننا نملك عدد كبير من المستشفيات التي تقدم خدماتها طبقا للمعايير العالمية، منوها إلى أن الدولة لديها مشروع قومي ضخم بمنطقة حمام موسى، يتكون من إنشاء مركز استشفائي تأهيلي علاجي تجميلي خدمي بالمنطقة، بمواصفات عالمية، ويضم تأهيل لإعاقات الأطفال وتأهيل رياضي وما بعد الحوادث، وبعد العمليات الجراحية، وكبار السن، واستخدام البيئة الطبيعية للحمام بصورة طبية للعلاج.

