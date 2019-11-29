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مرأة

غير متوقعة.. تعرف على أعراض وأسباب ضغط الدم عند النساء والأطفال

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:30 ص
تعرف على أعراض وأسباب
تعرف على أعراض وأسباب ضغط الدم عند النساء والأطفال
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نهى هجرس
ما هو ضغط الدم؟ هو عبارة عن عدم وصول الدم بشكل صحيح إلى الجسم، والذى ينتج عن خللًا فى عضلة القلب التى تقم بضخ الدم فى الجسم بأكملة بسبب أنسداد أو ضيق شريان فى القلب، وقد نشر موقع "medical news today" أهم أسباب وأعراض مرض ضغط الدم الذى يمكن أن يصيب أى شخص وهى:-

- الأعراض
لن يعانى جميع الأشخاص من نفس الأعراض، ولكن تعد هذه الأعراض هى الأكثر أنتشارًا بين الناس وهى:-
- صداع
- غثيان
- قئ
- دوخة
- عدم وضوح الرؤية
- نزيف فى الأنف
- خفقان القلب
- ضيق فى التنفس

ويمكن لبعض العوامل الهرمونية لدى النساء أن تؤدى إلى مرض ضغط الدم مثل:-
- الحمل
- سن اليأس
- أستخدام وسائل منع الحمل

الأعراض لدى الأطفال:-
- ورم
- مشاكل قلبية
- مشاكل فى الكلى
- مشاكل فى الغدة الدرقية
- حالة وراثية
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