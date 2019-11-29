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أخبار العالم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 4 أيام القادمة في الكويت

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:02 ص
حالة الطقس ودرجات
حالة الطقس ودرجات الحرارة في الكويت
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صدى البلد
حذرت الإدارة العامة للطيران المدنى "إدارة الأرصاد الجوية" من أمطار متفرقة رعدية أحيانا خاصة على المناطق الشمالية مصحوبة بنشاط للرياح تزيد سرعتها عن 60 كم/ساعة .

توقعت إدارة الأرصاد الجوية حالة الطقس على مدار الاربعة أيام المقبلة والتى اتسمت بتكاثر السحب مع فرص سقوط أمطار .

وأشارت الأرصاد إلى أن اليوم الجمعة تقل السحب تدريجيا مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة لتكون درجة الحرارة الصغرى 15 °ﻡ والعظمى 30 درجة °ﻡ .

فيما يتوقع أن يكون يوم السبت دافئ وتظهر بعض السحب العالية يصاحبه درجة الحرارة الصغرى 14 °ﻡ والعظمى 27 فيما سيكون يوم الأحد دافئ وتتكاثر فيه السحب تدريجيا لتكون الصغرى 12 درجة °ﻡ والعظمى 26 °ﻡ .

ومن المتوقع أن يكون يوم الاثنين القادم غائم إلى غائم جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية لتصل درجة الحرارة الصغرى الى 14 °ﻡ والعظمى 26 °ﻡ.
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