حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 4 أيام القادمة في الكويت

حذرت الإدارة العامة للطيران المدنى "إدارة الأرصاد الجوية" من أمطار متفرقة رعدية أحيانا خاصة على المناطق الشمالية مصحوبة بنشاط للرياح تزيد سرعتها عن 60 كم/ساعة .



توقعت إدارة الأرصاد الجوية حالة الطقس على مدار الاربعة أيام المقبلة والتى اتسمت بتكاثر السحب مع فرص سقوط أمطار .



وأشارت الأرصاد إلى أن اليوم الجمعة تقل السحب تدريجيا مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة لتكون درجة الحرارة الصغرى 15 °ﻡ والعظمى 30 درجة °ﻡ .



فيما يتوقع أن يكون يوم السبت دافئ وتظهر بعض السحب العالية يصاحبه درجة الحرارة الصغرى 14 °ﻡ والعظمى 27 فيما سيكون يوم الأحد دافئ وتتكاثر فيه السحب تدريجيا لتكون الصغرى 12 درجة °ﻡ والعظمى 26 °ﻡ .



ومن المتوقع أن يكون يوم الاثنين القادم غائم إلى غائم جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية لتصل درجة الحرارة الصغرى الى 14 °ﻡ والعظمى 26 °ﻡ.

