معرفتكش أنا كده ... حسن الرداد يفاجئ جمهوره بإطلالة غريبة | شاهد

نشر الفنان حسن الرداد صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وعلق حسن الرداد قائلا " انا لم اتغير، لقد وجدت نفسى للتو ".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : قمر - معرفتكش انا كده - منور يانجم



شارك الفنان حسن الرداد جمهوره صورا من كواليس تحضير مسرحية " لوكاندة الأوباش"، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام.



ويشارك فى المسرحية، كل من ماجد المصرى، ومايا دياب، وإيمان العاصي، وحسن الرداد، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، من تأليف محمد عز.