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اقتصاد

تاون جاس: الانتهاء من إصلاح خط الغاز المغذي لمستشفى الجلاء

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:22 ص
إصلاح خط الغاز المغذي
إصلاح خط الغاز المغذي لمستشفى الجلاء
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مايكل عياد
نجحت إدارة طوارئ الشركة المصرية لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن –تاون جاس- بمصر الجديدة من السيطرة على إصابة خط الغاز الطبيعي المغذي لمستشفى الجلاء، نتيجة كسر الخط ، جراء عمليات التطوير بالمنطقة المحيطة دون إخطار وتنسيق مسبق مع الشركة .

وأكدت الشركة أنه فور إبلاغها بالواقعة تم تأمين الخط والانتهاء من عمليات الإصلاح وتدفع الغاز مرة أخرى .

يذكر أن تحرص شركة تاون جاس على تقدم خدماتها لعملائها والتي تتجاوز 4 ملايين عميل بمناطق التزام الشركة بمحافظات “ القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الإسماعيلية – بورسعيد“ وذلك من من خلال (21 ) مركز خدمة عملاء بالإضافة إلى توفير خدمة الرقم المختصر ( 19129 ) والذي يعمل بنظام الرد التلقائي وذلك لتلبية طلب العميل مباشرة، كما يتم تلبية بلاغات الطوارئ لجميع العملاء على مدار 24 ساعة في الأسبوع من خلال الرقم المختصر(129) .

وتقوم الشركة بتصميم وتنفيذ جميع مكونات أعمال التركيبات المعلقة وكذلك أعمال التحويلات للأجهزة، وذلك لجميع لعملاء المنازل والتجاري والصناعي ومحطات تموين السيارات ومحطات الكهرباء .
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