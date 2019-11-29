تاون جاس: الانتهاء من إصلاح خط الغاز المغذي لمستشفى الجلاء

نجحت إدارة طوارئ الشركة المصرية لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن –تاون جاس- بمصر الجديدة من السيطرة على إصابة خط الغاز الطبيعي المغذي لمستشفى الجلاء، نتيجة كسر الخط ، جراء عمليات التطوير بالمنطقة المحيطة دون إخطار وتنسيق مسبق مع الشركة .



وأكدت الشركة أنه فور إبلاغها بالواقعة تم تأمين الخط والانتهاء من عمليات الإصلاح وتدفع الغاز مرة أخرى .



يذكر أن تحرص شركة تاون جاس على تقدم خدماتها لعملائها والتي تتجاوز 4 ملايين عميل بمناطق التزام الشركة بمحافظات “ القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الإسماعيلية – بورسعيد“ وذلك من من خلال (21 ) مركز خدمة عملاء بالإضافة إلى توفير خدمة الرقم المختصر ( 19129 ) والذي يعمل بنظام الرد التلقائي وذلك لتلبية طلب العميل مباشرة، كما يتم تلبية بلاغات الطوارئ لجميع العملاء على مدار 24 ساعة في الأسبوع من خلال الرقم المختصر(129) .



وتقوم الشركة بتصميم وتنفيذ جميع مكونات أعمال التركيبات المعلقة وكذلك أعمال التحويلات للأجهزة، وذلك لجميع لعملاء المنازل والتجاري والصناعي ومحطات تموين السيارات ومحطات الكهرباء .