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أخبار العالم

الأردن يتفاوض على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:54 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن وزير المالية الأردني، محمد العسعس، أمس الخميس، أن المملكة بدأت التفاوض على برنامج تمويل جديد مدته 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي لحفز النمو المتوقف عند 2 بالمئة تقريبا خلال العقد الأخير.

وقال الوزير الأردني إن بلاده لن تقبل "إملاءات" من منظمة التمويل الدولية، مضيفًا أن سلطات المملكة أكثر دراية من الجميع بما يلزم لحفز النمو الضعيف.

وقال العسعس: "الأردن لن يأخذ إملاءات خارجية فيما يخص ملفه الاقتصادي ولن نسمح لأحد بالتدخل بشؤوننا"، مشيرا إلى أن السلطات ملتزمة بإصلاحات مالية عميقة.

وكان صندوق النقد قال الاثنين إنه بدأ مشاورات مع الأردن بشأن برنامج جديد ليحل محل اتفاق سابق استمر 3 سنوات ركز خلالها على خفض دين عام قياسي بلغ 40 مليار دولار، وهو ما يساوي 94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
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