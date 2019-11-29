رئيس الوزراء يتابع مخططات تطوير القاهرة الإسلامية.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



صدي البلد

الرئيس السيسي: الدولة حريصة على التنسيق مع جميع المؤسسات الدينية لنبذ الأفكار الهدامة.

بوابة الأهرام

رئيس الوزراء يتابع مخططات تطوير القاهرة الإسلامية.

أخبار اليوم

مصر تدين توقيع انقرة اتفاق أمنى مع فايز السراج و تصفه بغير الشرعي.

المصري اليوم

التنمية المحلية تتابع تنفيذ تكليفات الرئيس للمحافظين الجدد ونوابهم.

