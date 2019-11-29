مايكروسوفت تختبر نظام تشغيلها الجديد Windows 10 20H1

أرسلت شركة مايكروسوفت "Microsoft" الأمريكية، نسخة معاينة جديدة لنظام التشغيل Windows 10 20H1، وهو التحديث القادم لنظامها التشغيلي الذي من المتوقع أن يتم طرحه في أوائل عام 2020.



وكما كان يحدث مؤخرًا عندما أوشك على الانتهاء من تحديث ميزة Windows 10، فإن مايكروسوفت ستبدأ التحديث الجديد لنظام التشغيل الذي تطلق عليه اسم Windows 10 20H1، ويحمل داخليًا اسم المنجنيز Manganese، وفق ما ذكره موقع "zdnet".



وجرى إصدار نسخة معاينة ويندوز 10 برقم البناء 19033 (20H1) لأعضاء برنامج الاختبار، يحتوي بعض الإصلاحات فقط التي تم تنفيذها منذ البناء السابق ولكن لا توجد ميزات جديدة.



وقالت الشركة: "إنها ستبدأ قريبًا إصدار نسخ بناء جديدة من فرع التطوير التابع لها، والذي عادةً ما يوفر نسخ بناء غير مستقرة في وقت مبكر، وحذرت مايكروسوفت من أن هذه النسخ، كما هو معتاد سابقًا، قد تحتوي على أخطاء وتكون أقل استقرار".



وقد أزالت مايكروسوفت العلامة المائية للبناء، والتي تشير إلى أن إصدارها هذا هو نسخة معاينة، وعادةً ما تكون هذه العلامة المائية موجودة في الركن الأيمن السفلي من سطح المكتب، لكن الشركة تضيف جملة بدلا منها تقول: "هذا لا يعني أننا قد انتهينا".



وبالرغم من أن مايكروسوفت قد أطلقت على تحديث 20H1 اسم النسخة 2004، بينما كان من المفترض أن تحمل الاسم النسخة 2003، وعلى ما يبدو أن هذا حصل من أجل تجنب الخلط مع نظام التشغيل Windows Server 2003.



وسوف تتيح الشركة قريبًا للمختبرين نظام التشغيل Windows 10 20H2، والذي يعد التحديث التالي الكبير لنظام التشغيل ويندوز 10، ومن المفترض تشغيل هذه الترقية للأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، مثل Surface Neo التابعة لمايكروسوفت.



وبينما يوشك تحديث 20H1 على الانتهاء، فإن هناك احتمالًا لإصداره في وقت مبكر عن المعتاد مع بداية العام الجديد، بحيث قد يصدر في شهر يناير أو فبراير من عام 2020، بدلًا من الانتظار حتى الربيع كما يحدث.