بعد إجرائها عملية جراحية.. تعرف على حالة نيللي كريم الصحية

سافرت الفنانة نيللي كريم، منذ عدة أيام إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إجراء عملية جراحية داخل أحدى المستشفيات المتخصصة في العين والأذن.



وطمأنت الفنانة نيللي كريم، جمهورها على استقرار حالتها الصحية بعد نشرها عدة صور من داخل المستشفى عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "شكرًا لك دكتور لين والفريق الرائع لإنقاذ حياتي والعمل الرائع".



وكشفت نيللي، عن اسم المستشفى الذي دخلته ويدعي مستشفى ماساتشوستس للعيون والأذن بجامعة هارفارد الأمريكية.



ومن ثم تابعت نيللي، نشر عدة صور لمعالم البلدة السياحية، مما يؤكد استقرار حالتها الصحية بعد خضوعها للعملية الجراحية التي أجرتها هناك.



يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم، الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، والذي حقق نجاح كبير جدًا، حيث تعد إيراداته هي الأعلى في تاريخ السينما المصرية.