11 مواجهة مع النجم الساحلي .. موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر فجر غدٍ السبت موعدًا لمغادرة تونس عقب مواجهة النجم الساحلي التونسي.



ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





الأهلي سبق والتقى بالنجم الساحلي في العديد من المواجهات وهو ما نرصده في السطور التالية:



التقى الأهلي بالنجم الساحلي في 11 مواجهة بمختلف البطولات الأفريقية دوري الأبطال والسوبر والكونفدرالية.



حقق الأهلي الفوز في 3 مناسبات وكان الفوز حليف النجم في 3 مناسبات، فيما فرض التعادل نفسه على نتيجة 5 لقاءات من بينها 4 تعادلات سلبية.



أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما حقق الفوز بنتيجة 6-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين في إياب نصف نهائي دوري الأبطال نسخة 2017 وتحديدا بتاريخ 22 أكتوبر 2017.

