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أخبار البلد

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 7 رحلات دولية من مطار القاهرة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:01 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 7 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازابلانكا تأخرت تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 140 المتجهة إلى القصيم ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الإثيوبية 453 المتجهة إلى أديس أبابا ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط الألمانية لوفتهانزا المتجهة إلى فرانكفورت تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة اير كايرو 475 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل، بالإضافة إلى تأخر إقلاع رحلة طيران العربية المتجهة إلى ميلان ساعة ونصف لظروف التشغيل، وتأخر إقلاع رحلة الخطوط العراقية 104 المتجهة إلى السلمانية ساعتين لظروف التشغيل.

وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار على الرغم من التقلب في الأحوال الجوية.

ويشهد مطار القاهرة الدولي، خلال هذه الفترة أعمال تطويرات داخل صالات السفر والوصول بالمطار، فضلا عن أعمال التطوير بالبنية التحتية.
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