نقابة المحامين توفر وحدات سكنية جديدة لأعضائها.. 160 ألفا للشقة بـ 6 أكتوبر.. 150 ألفا لـ برج العرب.. وحدات مصيفية بـ جمصة.. وأمين النقابة: التسليم السبت والأحد من كل أسبوع

سامح عاشور: تم الانتهاء من 200 وحدة سكنية جديدة بمدينة برج العرب

مجدى سخى: هناك ٢٤٠ شقة جاهزة للتسليم وتم إعداد العقود لمن سدد السعر بالكامل

محمد عريضة: تسليم 3 عمارات بالكامل مع بداية الصيف القادم فى جمصة

أبو بكر الضو: المحامين عبروا عن سعادتهم البالغة بما تم إنجازه في الوحدات





بداية الإعلان عن الوحدات السكنية



تفاصيل الوحدات وأسعارها



وحدات مصيفية



تسليم الوحدات



نقابة المحامين توفر وحدات سكنية جديدة لأعضائهاأعلنت نقابة المحامين قبل انطلاق الجمعية العمومية الماضية، توفير عدد من الوحدات السكنية والمصيفية الجديدة للأعضاء، وفى هذا التقرير نرصد ما وصلت الية النقابة فى تلك المشروعات منذ بداية الإعلان عنها حتى تسليم بعضها للأعضاء.فى منتصف الشهر الجارى قال سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، خلال كلمته بمؤتمر شباب المحامين بالإسكندرية إنه تم الانتهاء من 200 وحدة سكنية جديدة بمدينة برج العرب للمحامين، وقد رفضت النقابة تسلمها لأنها غير مكتملة المرافق.وأضاف عاشور، أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية للحاجزين لها بمجرد الانتهاء من جميع المرافق.وتابع: ”منذ عام أعلنا عن طرح 10 آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب، والمرافق، بالمدن الجديدة علي مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الإسكان بسعر 1800 جنيه للمتر تسدد على مدة عشرين عام ببنك الإسكان والتعمير، ولم يتقدم لها سوى 3500 محام فقط”.وأشار نقيب المحامين إلى أنه تم التواصل مع وزارة الإسكان مرة أخرى لتخصيص وحدات سكنية جديدة للمحامين مميزة وبأسعار مدعمة وسنفتح باب الحجز والأولوية للشباب، مطالبا بمتابعة الإعلانات عنها علي موقع النقابة.بعد إعلان النقيب بأيام أعلن مجدي سخى، وكيل النقابة العامة للمحامين، بأن نقابة المحامين تجري الآن تسليم ٢٤٠ شقة للمحامين في مدينة ٦ أكتوبر، كما من المقرر تسليم ٣١٢ شقة في مدينة برج العرب نهاية نوفمبر الجاري، ضمن مشروعات الوحدات السكنية للمحامين، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.وقال سخى، إن مشروع الوحدات السكنية للمحامين بمدينة ٦ أكتوبر، بدأ عام ٢٠٠٩ بتخصيص الأرض للإنشاء، وأجريت مناقصة لذلك حيث رست الأعمال على شركات برج العرب، وبدأ العمل في ٢٠١٠، ثم توقف بسبب ثورة يناير المجيدة.وأضاف وكيل نقابة المحامين، أن مجلس المحامين المنتخب في ٢٠١١، بدأ في مطلع عام ٢٠١٢ دراسة المشروع دراسة تفصيلية مرة أخرى، وتبين أن التكلفة المعلنة وفقا للعقود المبرمة مع الشركات المنفذة، تحدد سعر الشقة في حدود ٩٦ ألف جنيه.وأوضح أن ذلك السعر المحدد لم يكن يشمل سعر الأرض والمرافق، فقام المجلس بإحالة الأوراق إلى المكتب العربي وهو مكتب حكومي لإعداد الدراسة، ثم بدأ العمل في أواخر ٢٠١٢ بطلب شركات منفذة، وكانت هناك طفرة في الأسعار وقتها، وظللنا نتحاور ونتناقش معهم عن طريق الدراسة والاستشاريين.وقال إن تحرير سعر الدولار زاد الأمر سوءا، فلجأ المجلس إلى دراسة الأسعار مرة أخرى طبقا لسعر السوق، وتمت إضافة أعمال لتجهيز الوحدات لم تكن موجودة في المقايسة الأولى، فقد كان من المفترض تسليم الشقق بدون محارة، “على الطوب الأحمر فقط”، فأضفنا المحارة، حيث تكلف سعر الشقة من ١١ إلى ١٢ ألف جنيه محارة تقريبا.وتابع: “أعددنا دراسة للمرافق كهرباء ومياه وصرف صحي، فكانت الأسعار مرتفعة جدا، لكن انتهينا إلى أن الأرض بالمرافق بالمحارة وبعض الأشياء الأخرى التي تمت إضافتها لتكون الوحدات مناسبة، تكون تكلفة الوحدة حوالي ١٦٠ ألف جنيه”.وأشار مجدي سخى إلى أنه تم الانتهاء بالكامل من جميع الأعمال، وأصبح هناك ٢٤٠ شقة جاهزة للتسليم، وتم إعداد العقود لمن سدد السعر بالكامل، وشكلت لجنة للتسليم، حيث وقع الكثير من المحامين الحاجزين وتسلموا العقود، مناشدا الزملاء الحاجزين، من يريد استلام وحدته، يأتي لسداد باقي المدفوعات، ويتفضل بتسلمها في الحال.وأوضح وكيل النقابة، أن تلك الوحدات تم الإعداد جيدا لإمدادها بجميع المرافق، حيث تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي، وبالنسبة لمياه الشرب ستنتهي أعمالها في غضون أسبوعين، ويجري الآن التعاقد مع شركات الكهرباء لتوصيل المحولات حيث سيتطلب ذلك شهر ونصف تقريبا.وأشار إلى أن النقابة ستعلن قريبا عن المرحلة الثانية في مدينة ٦ أكتوبر أيضا، والتي ستكون في حدود ٢٤٠ وحدة أخرى، لكن ستزيد تكلفتهم عن المرحلة الأولى التي تم تسليمها نتيجة ارتفاع أسعار الإنشاءات.ورأى سخى أن هناك إقبالا كبيرا على المشروع، مرجعا سبب ذلك كونه في موقع متميز جدا، حيث سيبدأ من أمامه طريق إلى منطقة الأهرامات، وقد تصبح بذلك المنطقة سياحية، بعدما أضحت آهلة بالسكان.وكشف مجدي سخى، وكيل النقابة العامة للمحامين، عن أن النقابة تعتزم تسليم ٣١٢ وحدة سكنية في مشروع الوحدات السكنية للمحامين بمدينة برج العرب بالأسكندرية مع نهاية شهر نوفمبر الجاري، حيث تم الانتهاء من إنشاءات ١٣ عمارة، تضم الواحدة ٢٤ شقة، أصبحت جميعها جاهزة تماما، للتسليم.وأشار سخى إلى أن هناك ٧ عمارات أخرى بنفس المنطقة، ستقوم النقابة بتسليمهم خلال شهر أو شهر ونصف، لافتا إلى أن سعر الوحدة يقل قليلا عن أسعار الوحدات في ٦ أكتوبر، حيث يبلغ السعر تقريبا ١٥٠ ألفا للشقة.من جانبة أعلن محمد عريضه، عضو مجلس النقابة العامة عن المنصورة، بأنه قد تم الانتهاء من عمليات الهدم والحفر لمباني مصيف المحامين في مدينة جمصة التابعة لمحافظة الدقهلية، وتجري حاليًا مرحلة صب الخرسانة في الأعمدة تمهيدا لإقامة الإنشاءات خلال الأسبوع القادم، منوها إلى أنه من المقرر تسليم 3 عمارات بالكامل مع بداية الصيف القادم.وقال عضو مجلس النقابة العامة، إن المباني كان يبلغ عدد وحداتها قديما 40 وحدة موزعة على عمارتين، وبمساحة إجمالية حوالي 2500 متر كانت قديمة جدا، وغير صالحة للإقامة فيها.وأشار عريضة إلى أنه قد تم عقد اجتماع في مجلس النقابة، بمعرفة النقيب العام سامح عاشور، قبل البدء في مشروع التجديد، وبناءً عليه تم اتخاذ قرار الهدم وإعادة البناء من جديد، واتخاذ الإجراءات اللازمة بتفويض من النقيب العام.وأضاف أنه قد نجح في الحصول على تراخيص لـ 6 عمارات كل منهما أربعة أدوار، وبذلك أصبح عدد الشقق السكنية 72 بدلًا من 40، والتي صدر لها الترخيص رقم 53/أ، 54/ب و55/ج 2019/2020.بدأت نقابة المحامين، بداية الأسبوع الماضى في عمليات تسليم الوحدات السكنية بمدينة 6 أكتوبر، الخاصة بالمحامين الذين تقدموا للقرعة وتم وقوع الاختيار عليهم، ودفعوا التكاليف الخاصة بالوحدات السكنية، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور.قال مجدي سخى، وكيل النقابة العامة للمحامين، إن النقابة بدأت في تسليم الوحدات السكنية للمحامين الحاجزين بمدينة 6 أكتوبر، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور.وأضاف “سخي”، أنه تم تسليم، 30 محاميًا الوحدات السكنية المخصصة لهم بمدينة النقيب محمود بسيوني، بـ 6 أكتوبر، وذلك في اليوم الأول من عمليات التسليم للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن النقابة خصصت يومي السبت والأحد من كل أسبوع، للتسليم لحين الانتهاء.وأشار إلى أن المحامين عبروا عن سعادتهم البالغة بما تم إنجازه في الوحدات، مؤكدا أن عمليات تسليم الوحدات السكنية، سيتم وفق الجدول الزمني الجديد.