مسؤول إثيوبي يكشف حقيقة وساطة السعودية والإمارات لحل أزمة سد النهضة

كشف السفير الإثيوبي في القاهرة، دينا مفتي، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن وساطة الإمارات والمملكة العربية السعودية لحل أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا.



وقال مفتي في تصريحات لموقع "24" الإماراتي، إن الاجتماع الثلاثي، الذي سيعقد في القاهر يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين للتشاور بين وزراء الري والمياه والخبراء في الدول الثلاث بشأن أزمة "سد النهضة"، قد يسفر عن نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن الأجندة المطروحة قد يتم التوصل خلالها إلى موعد محدد بشأن عملية ملء خزان السد.



وفيما يتعلق بوساطة السعودية والإمارات في أزمة سد النهضة بدعوة من إثيوبيا، قال السفير: "الإمارات والسعودية ودول الخليج أصدقاء لنا ويمكنهم تقديم النصيحة والتوسط بين الأطراف، ولكن رسميًا لم يتدخلوا في الحوار في ظل وجود الولايات المتحدة والبنك الدولي والمراقبين من واشنطن، ونحن رسميًا لم ندعوهم للتوسط حتى الآن".



وعرضت الدول الثلاث في الاجتماع الأول الذي انعقد فى العاصمة الإثيوبية، في منتصف نوفمبر الجاري، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولى كمراقبين، مقترحاتهم حول ملء وتشغيل سد النهضة.



ووافقت الدول الثلاث ختام اجتماع أديس أبابا الأخير، على مواصلة النقاش وفقا للنتائج التى توصلوا إليها كوثيقة عمل فى المناقشات المقبلة.