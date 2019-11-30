يفعلها الكثيرون.. 7 أمور نهى عنها رسول الله بين صلاتي المغرب والعشاء

وقت المغرب هو وقت الظلمة التي تبدأ مع غروب الشمس، وقد ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- مجموعة من السُنن النبوية في وقت المغرب ، كما قد نهى –صلى الله عليه وسلم- عن مجموعة من الأفعال في وقت المغرب وعلى وجه الدقة في تلك الساعة بين صلاتي المغرب والعشاء بدءً من وقت المغرب ، وذلك من باب الحفظ من كل شر، حيث إن الشياطين والجن تكثر في وقت المغرب وبالأخص في في تلك الساعة بين صلاتي المغرب والعشاء وتنتشر في الأرض ويخشى على الأبناء والأموال والمواشي والأغنام وما نحوها من أشكال النعم والأرزاق التي فضل الله سبحانه وتعالى بها الإنسان وأكرمه بها، وهناك عدة أمور نهى عنها النبي –صلى الله عليه وسلم- ولكن يجهلها الكثيرون ويقعون فيها في وقت المغرب أو بمعنى آخر في تلك الساعة بين صلاتي المغرب والعشاء فتعرضهم لأذى الجن والشياطين المنتشرة في ظلمة وقت المغرب أي في تلك الساعة بين صلاتي المغرب والعشاء.





وقت المغرب

وقت صلاة المغرب يبدأ من الغروب الكامل لقرص الشمس وينتهي بغيبوبة الشفق الأحمر على الراجح من أقوال أهل العلم، وبانتهاء وقت صلاة المغرب يبدأ وقت صلاة العشاء، والمعول عليه في معرفة أوقات الصلوات ابتداء وانتهاء هو العلامات التي وضعها الشارع لذلك.





سنن وقت المغرب

سنن وقت المغرب هي تلك السنن النبوية في وقت المغرب التي داوم عليها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والواردة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ -أَوْ أَمْسـيتُمْ- فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإنَّ الشيطَانَ يَنْتَشـر حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ، فَإنَّ الشيطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا»، وجنح الليل هو: إقباله بعد غروب الشمس، ومن سنن وقت المغرب أو تلك السنن النبوية في وقت المغرب كما ورد في رواية لمسلم: «لاَ تُرْسِلُوا فَوَاشـيكُمْ، وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى تَذهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّ الشـياطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ»، وقال الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله: «ويُسَنّ إذا جنّ الليل تغطية الإناء ولو بعرض عود، وإيكاء السقاء، وإغلاق الأبواب مسميًا الله تعالى في الثلاثة، وكفّ الصبيان، والماشية أول ساعة من الليل، وإطفاء المصباح للنوم».





سنن وقت المغرب أو تلك السنن النبوية في وقت المغرب منها أيضًا صلاة ركعتين قبل المغرب، لحديث عبداللّه بن مُغَفَّل المُزني رضي الله عنه عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ»، -قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ»، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً، وأيضًا حديث أنسٍ رضي الله عنه قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ»، وعن سنن وقت المغرب أو تلك السنن النبوية في وقت المغرب جاء عن أنس بن مالِك رضي الله عنه قال: «كُنَّا بِالْمَدِينَةِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلاَةَ قَدْ صُلِّيَتْ، مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا» ويبتدرون: أي يسارعون، إلى السواري ليجعلوها سترة، وفي هذا بيان محافظتهم على اتخاذ السترة.





سنن وقت المغرب أو تلك السنن النبوية في وقت المغرب ففيها قال ابن القيِّم رحمه الله: «وفي الصحيحين عن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب»، قال في الثالثة: «لمن شاء»، كراهة أن يتخذها الناس سنة، وهذا هو الصواب أنهما سنتان مندوب إليهما، وليستا بسُّنَّة راتبة كسائر السُّنَن الرواتب»، ومن سنن وقت المغرب أو تلك السنن النبوية في وقت المغرب أيضًا يُسَنُّ صلاة ركعتين بين كل أذان، وإقامة، وسواء كانت هاتان الركعتان راتبة كالفجر، والظهر، فإنه يكفي بصلاته الراتبة عن هاتين الركعتين، أو كأن يكون جالسًا في المسجد، ثم أذَّن المؤذِّن لصلاة العصـر، أو العشاء فإن من السُّنَّة أن يقوم، ويصلي ركعتين.





سنن وقت المغرب أو تلك السنن النبوية في وقت المغرب ففيها ، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: «المشروع لكل مسلم أنَّ يصلِّي ركعتين بين الأذانين، سواء كانت الركعتان راتبة، أو غير راتبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». متفق على صحته، وهذا يعم جميع الصَّلوات، والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة، فدلّ هذا الحديث وما جاء في معناه على شرعيَّة صلاة الركعتين بين الأذانين، وإذا كانت راتبة كسُنَّة الفجر، والظهر كَفت»، وفي سنن وقت المغرب أو تلك السنن النبوية في وقت المغرب فلاشك أنَّ الركعتين قبل المغرب، أو بين كل أذانين ليست مؤكَّدة كتأكيد السُّنَن الرواتب، وإنما تترك أحيانًا، ولذا قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في الثالثة: «لِمَنْ شَاءَ»؛ كراهية أنْ يَتَّخذها الناس سُنَّة.





وقت المغرب .. أمور منهي عنها فيه

وقت المغرب كما ورد فيه مجموعة من سنن وقت المغرب أو تلك السنن النبوية في وقت المغرب ففيها أيضًا ورد مجموعة من الأمور والأفعال المكروهة والتي نهى عنها رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، ومن هذه الأمور والأفعال المنهي عنها وقت المغرب أنه يُكرَه النوم قبل العشاء، لحديث أبي بَرْزَة الأسْلَميِّ رضي الله عنه: «أنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ، قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا»، والعِّلَّة من كراهة النوم وقت المغرب -أي قبل العِشاء-: لأنَّ في نومه سبب في تفويت صلاة العِشاء، وكذلك من هذه الأمور والأفعال المنهي عنها وقت المغرب خروج اللأبناء من البيوت في وقت المغرب وفتح الأبواب والنوافذ وكشف آنية الطعام ، حيث إن من السُّنَّة كَفّ الصِّبيان أول المغرب وإغلاق الأبواب أول المغرب، وذكر اسم الله تعالى وذلك حفظًا من الشياطين والجِنّ، ففي كفِّ الصبيان أول ساعة من المغرب حفظ لهم من الشياطين التي تنتشر ذلك الوقت، وكذا في إغلاق الباب هذه الساعة وذكر اسم الله تعالى عند إغلاقه.





وقت المغرب من هذه الأمور والأفعال المنهي عنها وقت المغرب ، ورد في رواية لمسلم: «لاَ تُرْسِلُوا فَوَاشـيكُمْ، وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى تَذهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّ الشـياطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ»، قال النَّووي رحمه الله: «فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ» أي امنعوهم من الخروج ذلك الوقت، حيث إن قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإنَّ الشيطَانَ يَنْتَشـر» أي جنس الشـيطان، ومعناه: أنه يُخاف على الصبيان ذلك الوقت من إيذاء الشـياطين؛ لكثرتهم حينئذٍ، وقال أهل اللغة: (الفواشـي): كل منتشـر من المال، كَـ: الإبل، والغنم، وسائر البهائم، وغيرها وهي جمع (فاشـية)؛ لأنها تفشوا –أي تنتشـر في الأرض-، و(فحمة العشاء): ظلمتها، وسوادها، وفسـرها بعضهم هنا: بإقباله، وأول ظلامه، وكذا ذكره صاحب نهاية الغريب، قال: ويقال: للظلمة التي بين صلاتي المغرب والعشاء (الفحمة)، وللتي بين العشاء والفجر (العسعسة)».





وقت المغرب من هذه الأمور والأفعال المنهي عنها وقت المغرب، وكفِّ الصبيان، وإغلاق الأبواب أول المغرب إنما هو من باب الاستحباب فبعدما تذهب مُدَّة من دخول الليل لا بأس بإطلاق الصبيان؛ لأنَّ الوقت الذي تنتشـر فيه الشياطين قد ذهب، وقد يُفهم من هذا -والله أعلم- أنَّ الشياطين بعد هذه المُدَّة وجدت مأوى لها، والحكمة من انتشار الشياطين في هذا الوقت دون النهار، كما ذكر ابن حجر رحمه الله: «لأنَّ حركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهار؛ لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره، وكذلك كل سواد».



