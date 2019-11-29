اخبار الرياضة | فرص مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد | ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

نشر "صدى البلد" على مدار اليوم مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:
سأذهب إليه.. كلوب يرد على مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو
تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إمكانية مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.
ضربة موجعة لـ مازيمبى قبل مباراة الزمالك غدا بـ دوري أبطال أفريقيا
أعلن نادي تي بي مازيمبي الكونغولى، غياب الزامبي رينفورد كالابا، قائد الفريق عن مواجهة الزمالك المقرر لها الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
كاف يثير قلق الزمالك بتغيير حكم مباراة مازيمبي فجأة
فوجئت بعثة الزمالك فى الكونغو بتغيير حكم لقاء فريقها أمام مازيمبى حيث تواجد طاقم تحكيم جديد بقيادة المالي كيتا محمدو لإدارة مباراة الفريقين بدلا من الجابوني إيريك أوتوجو كاستان الذي كان مقررًا أن يدير المباراة الأمر الذي أصاب البعثة بالقلق والاستياء.
ليس على المستوى المطلوب.. أرسنال يقيل مدربه إيمري بعد 18 شهرا فقط
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي اليوم الجمعة، إقالة مدربه أوناي إيمري بعد سبع مباريات بدون أي انتصار، وسيتولى فريدي يونج برج المسئولية كمدرب مؤقت.
محمد النني على أعتاب ناد كبير في إسبانيا
كشفت تقارير صحفية، عن إمكانية انتقال الدولي المصري محمد النني لاعب بشكتاش التركي، إلى صفوف إشبيلية الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
تفاصيل أزمة دخول مشجعي الأهلي مباراة النجم الساحلي
أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة على ملعب رادس، عن دخول جماهير الأهلي في تونس إلى المباراة من خلال التذاكر الخاصة بالمباراة والتي تم استلامها خلال الاجتماع.
النجم الساحلي يحذر جماهيره قبل ساعات من موقعة الأهلي بـ دوري أبطال إفريقيا
حذر نادي النجم الساحلي جماهيره من إشعال الشماريخ، والألعاب النارية، خلال مباراة اليوم، أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
الترسانة يمنع إذاعة مبارياته على النيل الرياضية.. ويجدد الثقة في كشري
أعلن رئيس نادي الترسانة منع إذاعة مباريات الفريق الأول لكرة القدم والتي تقام علي ملعب حسن الشاذلي "معقل الشواكيش " علي قناة النيل الرياضية.
ضربة موجعة للريدز.. ليفربول يعلن غياب فابينيو حتى نهاية العام
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي غياب نجمه البرازيلي فابينيو عن صفوف الفريق حتى نهاية العام بسبب الإصابة.
سأذهب إليه.. كلوب يرد على مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو
تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إمكانية مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.
ضربة موجعة لـ مازيمبى قبل مباراة الزمالك غدا بـ دوري أبطال أفريقيا
أعلن نادي تي بي مازيمبي الكونغولى، غياب الزامبي رينفورد كالابا، قائد الفريق عن مواجهة الزمالك المقرر لها الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
كاف يثير قلق الزمالك بتغيير حكم مباراة مازيمبي فجأة
فوجئت بعثة الزمالك فى الكونغو بتغيير حكم لقاء فريقها أمام مازيمبى حيث تواجد طاقم تحكيم جديد بقيادة المالي كيتا محمدو لإدارة مباراة الفريقين بدلا من الجابوني إيريك أوتوجو كاستان الذي كان مقررًا أن يدير المباراة الأمر الذي أصاب البعثة بالقلق والاستياء.
ليس على المستوى المطلوب.. أرسنال يقيل مدربه إيمري بعد 18 شهرا فقط
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي اليوم الجمعة، إقالة مدربه أوناي إيمري بعد سبع مباريات بدون أي انتصار، وسيتولى فريدي يونج برج المسئولية كمدرب مؤقت.
محمد النني على أعتاب ناد كبير في إسبانيا
كشفت تقارير صحفية، عن إمكانية انتقال الدولي المصري محمد النني لاعب بشكتاش التركي، إلى صفوف إشبيلية الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
تفاصيل أزمة دخول مشجعي الأهلي مباراة النجم الساحلي
أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة على ملعب رادس، عن دخول جماهير الأهلي في تونس إلى المباراة من خلال التذاكر الخاصة بالمباراة والتي تم استلامها خلال الاجتماع.
النجم الساحلي يحذر جماهيره قبل ساعات من موقعة الأهلي بـ دوري أبطال إفريقيا
حذر نادي النجم الساحلي جماهيره من إشعال الشماريخ، والألعاب النارية، خلال مباراة اليوم، أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
الترسانة يمنع إذاعة مبارياته على النيل الرياضية.. ويجدد الثقة في كشري
أعلن رئيس نادي الترسانة منع إذاعة مباريات الفريق الأول لكرة القدم والتي تقام علي ملعب حسن الشاذلي "معقل الشواكيش " علي قناة النيل الرياضية.
ضربة موجعة للريدز.. ليفربول يعلن غياب فابينيو حتى نهاية العام
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي غياب نجمه البرازيلي فابينيو عن صفوف الفريق حتى نهاية العام بسبب الإصابة.