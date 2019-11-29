اخبار الرياضة | فرص مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد | ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

نشر "صدى البلد" على مدار اليوم مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إمكانية مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.أعلن نادي تي بي مازيمبي الكونغولى، غياب الزامبي رينفورد كالابا، قائد الفريق عن مواجهة الزمالك المقرر لها الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.فوجئت بعثة الزمالك فى الكونغو بتغيير حكم لقاء فريقها أمام مازيمبى حيث تواجد طاقم تحكيم جديد بقيادة المالي كيتا محمدو لإدارة مباراة الفريقين بدلا من الجابوني إيريك أوتوجو كاستان الذي كان مقررًا أن يدير المباراة الأمر الذي أصاب البعثة بالقلق والاستياء.أعلن نادي أرسنال الإنجليزي اليوم الجمعة، إقالة مدربه أوناي إيمري بعد سبع مباريات بدون أي انتصار، وسيتولى فريدي يونج برج المسئولية كمدرب مؤقت.كشفت تقارير صحفية، عن إمكانية انتقال الدولي المصري محمد النني لاعب بشكتاش التركي، إلى صفوف إشبيلية الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة على ملعب رادس، عن دخول جماهير الأهلي في تونس إلى المباراة من خلال التذاكر الخاصة بالمباراة والتي تم استلامها خلال الاجتماع.حذر نادي النجم الساحلي جماهيره من إشعال الشماريخ، والألعاب النارية، خلال مباراة اليوم، أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.أعلن رئيس نادي الترسانة منع إذاعة مباريات الفريق الأول لكرة القدم والتي تقام علي ملعب حسن الشاذلي "معقل الشواكيش " علي قناة النيل الرياضية.أعلن نادي ليفربول الإنجليزي غياب نجمه البرازيلي فابينيو عن صفوف الفريق حتى نهاية العام بسبب الإصابة.