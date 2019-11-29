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محافظات

محافظ المنوفية الجديد ونائبه يصلان مقر الديوان العام لمباشرة مهام عملهما

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:56 م
صدى البلد
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مروة فاضل
وصل اليوم الجمعة اللواء إبراهيم أحمد شهاوي محافظ المنوفية لمقر الديوان العام للمحافظة بمدينة شبين الكوم ليباشر مهام عمله بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عقب توليه منصب محافظ المنوفية.

وكان في استقباله محمد إبراهيم لطفي موسى نائب محافظ المنوفية واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد وعدد من مديري الإدارت والعاملين بالديوان العام .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد أصدر حركة المحافظين الجدد صباح الأربعاء الماضي بعد أدائهم اليمين الدستورية وشملت الحركة تولي اللواء إبراهيم أحمد شهاوي منصب محافظ المنوفية وكذا محمد إبراهيم لطفي موسى نائبًا لمحافظ المنوفية.





محافظ المنوفية الجديد ونائبه يصلان مقر الديوان العام لمباشرة مهام عملهما
محافظ المنوفية الجديد ونائبه يصلان مقر الديوان العام لمباشرة مهام عملهما
محافظ المنوفية الجديد ونائبه يصلان مقر الديوان العام لمباشرة مهام عملهما
محافظ المنوفية الجديد ونائبه يصلان مقر الديوان العام لمباشرة مهام عملهما
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