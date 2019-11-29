إعلامي جزائري عن مقترح انفانتينو: رئيس الفيفا يجهل شيئا اسمه قارة أفريقيا

سخر عابد بشير خليل، الإعلامى بصحيفة الهداف الجزائرية، من المقترح الذي طرحه السويسرى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، باستحداث بطولة الدورى الأفريقي، بمشاركة 20 فريقا.



وقال عابد بشير خليل، في تصريحات لـ "صدى البلد": المسابقة التى تم الإعلان عنها من 20 فريقا، لكن لم يوضح جياني انفانتينو رئيس الـ فيفا بدقة طريقة المنافسة، هل ستعوض مسابقة كأس رابطة الأبطال؛ أكيد الرجل يجهل شيئا اسمه القارة الإفريقية.



وتابع عابد بشير خليل: النقل الجوي داخل القارة السمراء ضعيف جدا مقارنة بأوروبا أو حتى الأمريكتين ومثال بسيط لا توجد رحلات مباشرة بين الجزائر العاصمة والخرطوم أو حتى أديس أبابا فكيف تنظم بطولة قارية جديدة؟.



وأضاف عابد بشير خليل،: الفيفا عندها هدف واحد هو الأموال فقط ورئيسه يبحث عن الأموال دون الاهتمام بالجانب الفني وتطوير اللعبة في القارة ولا يهمه سير البطولات المحلية، مشيرا إلى أن الاتحادات المحلية في مصر أو الجزائر ستجد صعوبة في برمجة مباريات الدوري المحلي.



يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برئاسة السويسري جياني إنفانتينو إقترح إقامة مسابقة جديدة في قارة أفريقيا تحت مسمى " الدوري الإفريقي" بمشاركة 20 فريقا من كبار القارة السمراء.



وقال رئيس الفيفا خلال مشاركته في احتفالية نادي مازيمبي الكونغولي بمرور 80 عاما على تأسيس النادي:" يجب إنشاء بطولة جديدة في قارة أفريقيا تحت مسمى " الدوري الإفريقي" بمشاركة 20 ناديا، هذه البطولة ستوفر 200 مليون على الأقل كعائدات".