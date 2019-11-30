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محافظات

لكل اسم حكاية.. تعرف على سر تسمية شارع السبع بنات بالإسكندرية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:23 ص
شارع السبع بنات
شارع السبع بنات
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أحمد عبد العزيز
يعتبر شارع السبع بنات والذي يربط بين منطقتي المنشية واللبان بالإسكندرية، واحدا من أشهر شوارع المديمة الساحلية إذا لم يكن أشهرها، حيث ارتبط أسمه بالسفاحتين الأشهر في التاريخ المصري، ريا وسكينة اللتين سكنتاها وارتكبتا أشهر جرائمهن بأحد منازله.

ويضم الشارع عشرات العقارات القديمة التاريخية التي بنتها الجاليات الأجنبية خلال مطلع القرن العشرين، والتي تهدم عدد كبير منها في الوقت الحالي من خلال المقاولين لبناء أبراج سكنية.

كما يعتبر الشارع في الوقت الحالي سوق لمحلات الأدوات الكهربائية حيث يضم نحو 200 محل مختلف يقصده المئات يوميا.
يقول محمد عبد اللطيف، باحث دكتوراة فى الإرشاد السياحي، أن شارع السبع بنات هو أحد معالم الإسكندرية ويربط بين منطقتين تاريخيتين به مشيرا إلى أنه كان في اليابق ينقسم إلى قسمين الأول وهو الأقرب للمنشية يقطنه الجاليات الأجنبية والتجار من اليونانيين والإنجليز، والأخر يسكنه المصريين من العوام.

وعن سبب تسمية الشارع بأسم السبع بنات، قال "عبد اللطيف"، سمي السارع بهذا الأسم نسبة إلى وجود سبع راهبات ممرضات يونانيات كن يعشن في المنطقة، وكن يمررن يوميا في المساء بعد أثناء عودتهن من عملهن، ويقمن بإنارة الشارع بالمصابيح اللاتي يحملهن، لإن الشارع كان مظلم وكان هناك خوف من عمليات خطف السيدات على يد ريا وسكينة.
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