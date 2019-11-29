انتقاما من والديها .. فتاة تهرب من منزلها بالجيزة بعد كتابة عبارات تهديد على مرآة غرفة النوم

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات اختفاء فتاة من منزلها بالهرم وعثور والدها على عبارات تهديدية على مرآة غرفة النوم، حيث تبين أنها اختلقت الواقعة لسوء معاملة والديها لها.



وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن قسم شرطة الهرم بالجيزة تلقى بلاغا من أحد الأشخاص بسرقة مبلغ 17 ألف جنيه من داخل شقته وعدم تواجد ابنته بالشقة، فضلًا عن وجود عبارة مدونة على مرآة غرفة نومه تتضمن التهديد بإيذاء والدته.



بمناقشة والدة الفتاة المتغيبة، أفادت بأن ابنتها تعانى من توتر نفسى وعصبى خشية رسوبها بامتحانات الثانوية العامة ولسابقة رفضهم خطبتها من أحد الأشخاص لصغر سنها، ورجحت بافتعال ابنتها للواقعة المشار كما أكد الاب على ما جاء بأقوال زوجته، وأضافت بتلقيها اتصال هاتفى من شقيقتها أبلغتها خلاله بقيام شقيق الشخص السابق تقدمه لخطبة الفتاة بالاتصال بها لإبلاغها بتواجد الفتاة طرف عمته بمحافظة قنا.



باستدعاء كلٍ من الشخص السابق تقدمه لخطبة الفتاة وشقيقه، أرشدا عن مكان تواجد المتغيبة طرف عمتهما بمدينة قنا حيث أقرت بارتكابها الواقعة وتدوينها العبارة المشار إليها واستيلائها على المبلغ المالي الخاص بوالدها من داخل المنزل وعثر على المبلغ بحوزتها عدا جزء قامت بإنفاقه وذلك نكاية فى والديها لإعتيادهما التعدى عليها لضعف مستواها الدراسى ولعلمهما بعلاقتها مع المشار إليه، حيث توجهت لمحل إقامته من تلقاء نفسها بمحافظة قنا، وقيامه بإيداعها طرف عمته.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

