بعد تداول الفيديو على فيسبوك | كشف واقعة التعدى على مواطن بالعجوزة

على خلفية ما تم تداوله من مقطعي فيديو، تضمن الأول تضرر أحد الأشخاص من أحد المطاعم الكائن بشارع جامعة الدول العربية بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة لتقديم فاتورة باهظة القيمة له نظير مشروبات و أطعمة تناولها بالمكان، وادعى حدوث إصابته بإصبع يده، وأنه سوف يتوجه للمستشفى، ويناشد قيادات الداخلية بالتدخل.



بينما أشار المقطع الثانى إلى تضرره من العاملين باحد المستشفيات بالمنطقة المشار إليها لعدم إجراء أشعة له، وطلبهم مبلغ 340 جنيها، ويناشد المسئولين بوزارة الصحة بالتدخل.



بالفحص تبين أن صاحب مقطعى الفيديو (صاحب محل هواتف محمولة، ومقيم ببولاق الدكرور) كما تبين أنه قبل إنتشار وتداول مقطعى الفيديو ورصده توجه المذكور ومدير المطعم للقسم، وقررا بحدوث مشادة كلامية بينهما حول قيمة الفاتورة وتم التصالح والتراضى بينهما.

