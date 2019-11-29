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أخبار البلد

الأوقاف: مليون جنيه جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:35 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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محمود ضاحي
أعلن د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسابقة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن الكريم الـ27 والتي ستعقد بالقاهرة في الفترة من 8 إلى 13 فبراير 2020م.

وتضم المسابقة الفروع التالية : الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده، لدارسي العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة (للجنسين حتى سن الأربعين عامًا) .

والفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وفهم مقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا، والفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من الدول الأفريقية والفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناشئة ( للجنسين تحت 12سنة ) .

وذلك بإجمالي جوائز مالية قدرها مليونا ومائة ألف جنيه على النحو التالي :

الفرع الأول : الفائز الأول 180 ألف جنيه والفائز الثاني 140 ألف جنيه والفرع الثاني : الفائز الأول 150 ألف جنيه والفائز الثاني 130 ألف جنيه والفرع الثالث : الفائز الأول 150 ألف جنيه والفائز الثاني 130 ألف جنيه و الفرع الرابع : الفائز الأول 120 ألف جنيه والفائز الثاني 100 ألف جنيه .

وسيتم تكريم أوائل الفائزين في المسابقة في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر 1441هــ بتشريف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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