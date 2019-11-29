ربيع ياسين: لا خوف على الأهلي | سيتصدر مجموعة إفريقيا في النهاية

أكد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، أن الأهلي كان بعيد كل البعد عن مستواه الفني أمام النجم الساحلي.



وقال ربيع خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد إن الأهلي كان بعيد كل البعد عن مستواه الفني أمام النجم الساحلي، وواجه فريقا متواضعا لم يضغط عليه ولم يكن قويا".



وأكمل : "لا خوف على الأهلي فهو ناد كبير، وسيتصدر المجموعة في نهاية دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا".



وحقق النجم الساحلي انتصارًا هامًا على حساب ضيفه النادي الأهلي بهدف نظيف أحرزه ياسين الشيخاوي ، في مباراة شهدت طرد لمدافع الفريق أيمن أشرف.



وفي المباراة الأخرى ، انتصر نادي الهلال السوداني على بلاتينيوم من زيمبابوي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي أقيمت بأم درمان، ليحقق الفريق السوداني أول انتصاراته في دور المجموعات هذا الموسم.



ويستضيف النادي الأهلي، نظيره نادي الهلال في الجولة الثانية، بينما يحل نادي النجم ضيفًا على بلاتينيوم الزيمبابوي .



ويرصد لكم صدى البلد جدول ترتيب المجموعة الثانية بعد انتهاء الجولة الأولى



المركز الأول: الهلال السوداني : 3 نقاط



المركز الثاني : النجم الساحلي : 3 نقاط



المركز الثالث: بلاتينيوم : 0 نقطة



المركز الرابع : النادي الأهلي : 0 نقطة

