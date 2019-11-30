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منوعات

نصائح مهمة للمسافرين عبر مطارات دبي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:17 ص
صدى البلد
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سعيد العربي
نصحت مطارات دبي جميع المسافرين غدًا، بالقدوم قبل ٤ ساعات من موعد رحلتهم إلى المطار تحسبًا لازدحام حركة السير بسبب ذروة السفر بمناسبة اليوم الوطني 48 لدولة الإمارات.

كما وجهت مطارات دبي المسافرين إلى الاستفادة من خدمات المترو وخدمة إنجاز إجراءات السفر قبل 24 ساعة للمسافرين على رحلات طيران الإمارات.

أما بالنسبة لشركات الطيران الأخرى في مبنى رقم 1، تقدم شركة دناتا بالتعاون مع DUBZ إنهاء إجراءات السفر من المنزل، والتوجه إلى المطار بأريحية باستخدام المترو.
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