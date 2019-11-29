الرئيس المجري يبدأ زيارة سياحية خاصة إلى مدينة الأقصر

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم ، مساء اليوم الجمعة، رئيس جمهورية المجر يانوش أدير ، والوفد المرافق له ، لدى وصوله الى مطار الأقصر الدولي للقيام بجولة سياحية في البر الشرقي والغربي لمدينة الأقصر.



وكان الرئيس المجري قد أجرى ، خلال زيارته الرسمية لمصر ، محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك في عدد من المجالات.