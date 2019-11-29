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أخبار البلد

الرئيس المجري يبدأ زيارة سياحية خاصة إلى مدينة الأقصر

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:59 م
صدى البلد
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أ ش أ
استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم ، مساء اليوم الجمعة، رئيس جمهورية المجر يانوش أدير ، والوفد المرافق له ، لدى وصوله الى مطار الأقصر الدولي للقيام بجولة سياحية في البر الشرقي والغربي لمدينة الأقصر.

وكان الرئيس المجري قد أجرى ، خلال زيارته الرسمية لمصر ، محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك في عدد من المجالات.
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