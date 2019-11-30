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رياضة

أيمن المزين: فترة توقف الدوري أثرت على مستوى اللاعبين.. فيديو

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:29 ص
أيمن المزين، المدير
أيمن المزين، المدير الفني لفريق طنطا
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حسن العمدة
قال أيمن المزين، المدير الفني لفريق طنطا، إن توقف مسابقة الدوري الممتاز أثرت على مستوى اللاعبين.

وتابع المزين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفريق تعادل أمام سموحة بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة المحلية وسوف يعود لسكة الانتصارات.

وكشف أيمن المزين أن لاعبي فريق طنطا استطاعوا التعادل أمام سموحة بعد التأخر بهدفين وكان من الممكن أن يفوز الفريق.

وأكد المدير الفني لفريق طنطا أن اللاعبين عندما لا يركزون في اسم الفريق الذي يواجهونه تتحول شخصيتهم إلى شيء مختلف.
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