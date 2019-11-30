مصطفى يونس: النجم الساحلي كان مرعوبا من الأهلي والحكم أفسد اللقاء .. فيديو

يرى مصطفى يونس لاعب النادي الأهلي الأسبق، أن حكم مباراة المارد الأحمر، والنجم الساحلي التونسي، ظهر بمستوى ضعيف خلال مواجهة الفريقين مساء الجمعة.



وكان الأهلي قد نال خسارته بهدف دون رد على يد النجم الساحلي في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة شهدت جدلًا تحكيميًا كثيرًا.



وقال يونس في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "حكم المباراة كان ضعيف جدًا وأفسد اللقاء، ويؤخذ على لاعبي الأهلي العصبية الشديدة التي تكون سبب في ان الخروج عن التركيز، يحسب للأهلي أنه لأخر دقيقة كان مسيطر ويريد أن يحرز هدف والمنافس كان يسعى لتعزيز الدفاع".



وتابع: "جونيور أجاى يستطيع أن يؤدي مهام المهاجم في المباريات المحلية، ولكن بالمباريات القارية لا يصلح، إفريقيا تريد سرعات والتحامات وراسيات فكان يجب أن يشارك لاعب مثل أزارو أو مروان محسن".



وتابع: "الامكانيات البدنية لوليد سليمان لا تسمح له باللعب مباراتين في 72 ساعة، لقد فقد كل الكرات المشتركة خلال فترة وجوده في الملعب



واختتم: "النجم الساحلي كان مرعوبًا من الأهلي قبل المباراة، الشياطين الحمر كانوا أفضل وسيتأهلون كمتصدر للمجموعة".