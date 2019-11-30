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برلمان

فرح يتحول لمأتم.. نائب الجيزة يودع الحياة في حفل زفاف ابنته

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:12 ص
النائب الراحل محمد
النائب الراحل محمد بدوى دسوقى
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معتز الخصوصى
يبدو أن الموت كتب له أن يودع نجلته فى حفل زفافها، لكى يلقى ربه وينتقل جثمانه إلى مثواه الأخير عند بارئه، ويتحول حفل زفافها إلى مأتم لم تكتمل فيه فرحته نجلته ولم يكتب له أن يفرح لها، إنه النائب الراحل محمد بدوى دسوقى الذى توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، وذلك إثر أزمة قلبية أثناء حفل زفاف ابنته.

وشغل الدسوقي عضوية لجنة النقل بمجلس النواب على مدار الأربع سنوات الماضية، وكانت له رؤي في تطوير المنظومة على كافة المستويات.

جاء ذلك في الوقت الذي تقدم أعضاء مجلس النواب بخالص العزاء لأسرته وأبناء دائرته، راجين له الرحمة والمغفرة. 

ومن المقرر أن تقام جنازة النائب الراحل محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، من مسجد بدوى بشارع البحر الأعظم، والعزاء بنفس العنوان.

وكانت آخر أنشطة النائب الراحل محمد بدوى دسوقى فى آخر أيامه هى استكمال حملة مكافحة ناقلات العدوى بجهاز الضباب بالمنيب فى شارع المدبح وشارع المدرسة وشارع والى والمدبح بالكامل.

كما تم الانتهاء من أعمال المكافحة الجوية بجهاز الضباب لناقلات العدوى بنطاق حى جنوب الجيزة فى شوارع المحطة وأم المصريين والمدبح و٦ أكتوبر وفرحات وسعد زغلول وكولدير والبحر الأعظم وربيع الجيزى والمدرسة ووالى والمدبح بالكامل.

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موعد جنازة النائب الراحل محمد بدوى دسوقى

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