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رياضة

مطلب وحيد لفايلر من لاعبي الأهلي قبل العودة للقاهرة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:51 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع لاعبيه قبل مغادرة البعثة الحمراء لتونس.

وقال فايلر للاعبيه إن الأمور لم تنته بعد والحياة لن تتوقف عند خسارة مباراة بكل ما فيها من تداعيات.

وطالب المدير الفني بغلق ملف النجم الساحلي والتركيز في المرحلة المقبلة التي تحتاج إلي تضافر الجهود لعبور موقعة بنى سويف في كأس مصر ثم الهلال السوداني بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وخسر الفريق الأحمر أمام النجم الساحلي بهدف سجله ياسين الشيخاوي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تأثر الأهلي بقرار حكم المباراة البوتسواني جوشوا أومدو الذي أشهر البطاقة الحمراء لأيمن أشرف مدافع الفريق بداعي إعاقة لاعب النجم ماهر الحناشي في الدقيقة 13 وسط اعتراض كبير من لاعبي الفريق، وأكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين. 

وتسبب البوتسواني جوشوا أومدو، في إخراج لاعبي الأهلي مبكرا عن تركيزها ووضعهم تحت ضغط كبير طوال المباراة ،بسبب قرار طرد أيمن أشرف، وعدم توفير الحماية لهم، حيث جاءت معظم قراراته ضد الأهلي. 

واضطر رينيه فايلر المدير الفني للفريق، إلى إجراء تغيير اضطراري في الدقيقة 68 بسبب شكوى على معلول من آلام عضلية.

ويستضيف الأهلي فريق الهلال السوداني يوم 6 ديسمبر المقبل في ثاني جولات الفريق بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية والتي تضم إلى جانب الأهلي” النجم الساحلي والهلال السوداني و بلاتينيوم الزيمبابوي.

ووصل الفريق إلى القاهرة صباح اليوم السبت بعد خوض مباراة النجم الساحلي التونسي أمس، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بني سويف في مسابقة كأس مصر يوم 3 ديسمبر المقبل.
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