فريد واصل: حالة المزارعين العامة سيئة.. ونحتاج لسياسات جديدة

قال فريد واصل ، نقيب المنتجين الزراعيين: إن الحالة العامة للمزارعين سيئة بسبب عدة مشكلات منها تسويق المحاصيل، والتكلفة الفعلية لزراعة المحاصيل أقل من الأرباح ، ومنها الطماطم لذا نجد أن الفلاح عليه الكثير من الأعباء.





وأضاف "واصل" في تصريحات لـ "صدي البلد" ، أن الفلاح ليس لديه وظيفة أو تأمين صحي، كما أن هذه المهنة تجذب الكثير من الأمراض المستوطنة بسبب عدم حصوله علي اجازات ، لافتا إلي أن الفلاح مستاء من الحالة العامة.





ونوه بأن الطماطم جزء من الزراعة لذا نجد أنها لها مشكلات مثلها كأي محصول لايتم تحديد سياسة زراعية لها لذا يكثر المعروض منها وبالتالي تقل سعرها ويسبب إزعاجا للفلاحين بسبب عدم تحقيق هامش ربح جيد.





وناشد"نقيب المنتجين الزراعيين" بضرورة حل مشكلات الفلاحين من خلال البورصة الزراعية، ومنظومة تسويقية ترعاها الدولة مع تفعيل التعاونيات الزراعية.



