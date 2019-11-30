المتهمة بقتل صديقتها بالأسمرات: طمعت فى فلوسها فخلصت عليها





تم وضع خطة بحث تم خلالها إعادة مناقشة المبلغ تفصيليًا عن ظروف وملابسات اكتشاف الواقعة وإجراء التحريات بالمنطقة محل الواقعة وصولًا لشهود رؤية تساهم في تحديد مرتكب الواقعة وحصر وفحص خلافات وعلاقات المجني عليها لاستخلاص ما قد يرقى منها لأن يكون دافعًا لارتكاب الواقعة وكذا حصر وفحص المترددين على العقار محل الواقعة والمنطقة المحيطة به والاستعانة بالتقنيات الحديثة.



بسؤال جار المجني عليها وهو عامل رخام ومقيم بذات العقار محل البلاغ ، قرر بأنه حال تواجده بالشقة سكنه تناهى الى سمعه صوت استغاثة نجل المجنى عليها البالغ من العمر ٥ سنوات ، باستبيان الأمر اكتشف مقتل جارته ونفي علمه بملابسات الواقعة .



وفى وقت لاحق حضر زوج المجنى عليها يعمل حلوانيا ومقيم بذات العنوان ، وبسؤاله نفى علمه بملابسات مقتل زوجته ,ولم يتهم أو يشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.



وتم التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطها واعترفت بارتكاب الواقعة.



وأضافت بأن السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة المعثور عليه بمحل البلاغ.

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس ربة منزل ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل صديقتها بحي الاسمرات بالمقطم من أجل سرقتها.وكشفت تحقيقات النيابة ان المتهمة بأنه نظرًا لوجود تعاملات مالية بينها وبين المجني عليها واشتراكهما فى جمعيات طلبت منها المجنى عليها اقتراض مبلغ مالي 2000 جنيه لاستكمال قسط جمعية خاصة بها.وأضافت انه بتاريخ الواقعة توجهت لمسكن المجنى عليها وقامت بتسليمها مبلغ مالي الف جنيه، وعقب ذلك قامت المجنى عليها بإحضار كيس بلاستيكي بداخله مبلغ مالى ١٩ ألف جنيه وحال قيام المجنى عليها بوضع المبلغ المالي داخل حقيبتها اختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها.واستكملت المتهمة اعترافها بانها طلبت من المجني عليها إحضار كوب مياه حتي تتمكن من مغافلتها والاستيلاء علي المبلغ المالي، إلا أن شاهدتها المجني عليها فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدت خلالها المتهمة على المجنى عليها بالضرب باستخدام " سكين " تمكنت من الحصول عليه من داخل مطبخ الشقة سكن المجنى عليها محدثه إصابتها التي أودت بحياتها واستولت على المبلغ المالي وفرت هاربة.وأضافت انه عقب ذلك توجهت لأحد الكوافيرات لعمل مسك على وجهها لإخفاء الخدوش والسحجات نتيجة مقاومة المجنى عليها لها لعدم افتضاح أمرها، وتم بإرشادها ضبط المبلغ المالي المستولي عليه بمسكن والدتها .وكان قد شهد حى الأسمرات بحى المقطم ، جريمة قتل بشعة عندما ذبحت سيدة صديقتها بسكين لسرقة أموالها ، وتم ضبط المتهمة والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق.تبلغ لقسم شرطة المقطم من الأهالي بالعثور علي سيدة متوفاة داخل عقار فى شارع الفردوس حي الأسمرات ، دائرة القسم .علي الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بسرعه الإنتقال والفحص حيث عثر علي جثة ربة منزل ومقيمة بمحل البلاغ مُسجاة على ظهرها بأرضية صالة الشقة " ترتدي ملابسها كاملة " ، وبها جرح ذبحي بالرقبة ، وعثر بجوارها على دلو به كمية من المياه وبداخله " سكين "وقطعة قماش تم التحفظ عليهما