محمود رزق يسجل الهدف الأول لـ الاتحاد في شباك الإسماعيلي

تقدم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري على منافسه الإسماعيلي بالهدف الأول في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ستاد حرس الحدود (المكس)، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.





سجل محمود رزق الهدف الأول في الدقيقة 21 من عمر المباراة بعد أن توغل خالد قمر بين اللاعبين ومرر كرة عرضية ليسددها رزق ويسكنها الشباك.





دخل الاتحاد المباراة بهذا التشكيل :

حراسة المرمى: عماد السيد





خط الدفاع: أسامة العزب _ اسلام جمال _ محمود رزق _ السيد سالم





خط الوسط: نور السيد _ أحمد نبيل مانجا _ أيمانويل أوكوي – أحمد رفعت





خط الهجوم: رزاق سيسه _ خالد قمر





بينما دخل الإسماعيلي بهذا التشكيل :

حارس مرمى .. محمد مجدي





خط الدفاع .. أحمد أيمن – باهر المحمدي– محمد مجدي – أسامة إبراهيم





خط الوسط .. محمود دونجا – عماد حمدي– همام طارق





أمامهم عبد الرحمن مجدي – محمد الشامي



