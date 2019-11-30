ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمود رزق يسجل الهدف الأول لـ الاتحاد في شباك الإسماعيلي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:02 م
الاتحاد والاسماعيلي
الاتحاد والاسماعيلي
Advertisements
عمرو ابوبكر
تقدم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري على منافسه الإسماعيلي بالهدف الأول في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ستاد حرس الحدود (المكس)، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز. 

سجل محمود رزق الهدف الأول في الدقيقة 21 من عمر المباراة بعد أن توغل خالد قمر بين اللاعبين ومرر كرة عرضية ليسددها رزق ويسكنها الشباك. 

دخل الاتحاد المباراة بهذا التشكيل : 
حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: أسامة العزب _ اسلام جمال _ محمود رزق _ السيد سالم

خط الوسط: نور السيد _ أحمد نبيل مانجا _ أيمانويل أوكوي – أحمد رفعت

خط الهجوم: رزاق سيسه _ خالد قمر

بينما دخل الإسماعيلي بهذا التشكيل : 
حارس مرمى .. محمد مجدي

خط الدفاع .. أحمد أيمن – باهر المحمدي– محمد مجدي – أسامة إبراهيم

خط الوسط .. محمود دونجا – عماد حمدي– همام طارق

أمامهم عبد الرحمن مجدي – محمد الشامي

خط الهجوم .. بنسون شيلونجو
Advertisements

ترشيحاتنا

لهذا السبب.. ابتعد عن سلق البيض في الأواني الألمونيوم

الأهلي يدرس تقديم شكوى رسمية ضد حكم مباراة النجم الساحلي للكاف

المكوجي المتهم بقتل طبيبة السيدة زينب يمثل جريمته ويكشف تفاصيل جديدة.. صور

التموين: تخفيض سعر اللحوم السودانية الطازجة لـ 80 جنيها لمدة شهر و15 يوما

فرجاني ساسي يدعم ميتشو بعد هزيمة الزمالك أمام مازيمبي

إحالة المقاول الهارب محمد علي للجنايات لاتهامه بالتهرب الضريبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جذاب.. زوجة مصطفى فهمى تتألق فى أحدث ظهور.. شاهد

بعد براءتها من سب وقذف خالد يوسف.. شاهد رد فعل رانيا يوسف

بمكياج ناعم .. جميلة عوض تبهر الجمهور برقتها