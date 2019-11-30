الأهلي مع رينيه فايلر.. حين يكون للهزيمة أثر جانبي

عادة ما تكون الخسارة صدمة لاي فريق ولجماهيره ولمجلس ادارته، خاصة اذا كانت خسارة في انطلاقة بطولة يسعى الجميع داخل هذا الفريق الي تحقيقها في المقام الاول هذا الموسم.



ولكن ما حدث امس الجمعة في مواجهة الأهلي والنجم الساحلي غير ذلك، بعد أن افتتح فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي مشاركته في دور مجموعات بطولة دوري أبطال افريقيا بخسارة على يد منافسه التونسي النجم الساحلي بهدف دون رد.



"حينما يكون للهزيمة اثرا جانبيا"، هكذا تعاملت جماهير النادي الاهلي ومحللو كرة القدم مع خسارة النادي الاهلي بالامس امام النجم الساحلي، فعلى غير العادة لم تحزن الجماهير، ولم تصب غضبها على مجلس الإدارة او على المدير الفني السويسري رينيه فايلر وذلك لعدة عوامل.



* جرأة فايلر

من الوهلة الأولى التي اعلن فيها رينيه فايلر تشكيله لمواجهة النجم الساحلي وتعالت اصوات الجماهير تشيد بجرأة المدير الفني السويسري بسبب لعبه بمحور ارتكاز وحيد وهو عمرو السولية وامامه الرباعي وليد سليمان وحسين الشخات ورمضان صبحي ومحمد محدي قفشة، وهي الطريقة ذاتها التي خاض بها مواجهة الجونة.



وعلى الرغم من ان فايلر خبرته الافريقية معدومة، الا انه قرر عدم تغيير طريقته ومواصله الاعتماد على محور ارتكاز وحيد.



*التعامل الفني مع المباراة

سيطر النادي الأهلي على مجريات المباراة في اول ١٠ دقائق الا انه صدم بالدقيقة ١٢ ببطاقة حمراء اشهرها الحكم البتسواني الي مدافع الفريق ايمن اشرف في لقطة وصفها البعض بالظلم البين وان اقصى عقوبة في القانون الجديد تستوجب بطاقة صفراء وذلك لعدم استخواذ مهاجم النجم الساحلي على الكرة.



ولكن في اعقاب الطرد حاول فايلر ان يتعايش بنفس خطته مع المباراة، ولكن عندما وجد بان الأمر سيفشل، قرر خروج وليد سليمان ودخول محمد هاني ليكون ظهير، ويدخل الي قلب الدفاع احمد فتحي.



وفي ظروف اخرى فرضت المباراة تغيير اضطراري ثاني على رينيه فايلر بتعرض علي معلول الي اصابة في العضلة الضامة ليخرج ويدخل بدلا منه اليو ديانج، ليتحول الملعب من جديد ويعود احمد فتحي يلعب كظهير ايسر، بينما يدخل عمرو السولية في خط دفاع النادي الأهلي.



كل هذا لم يؤثر على طريقة لعب النادي الأهلي خلال المباراة، ولم يجعل اللاعبين في حالة ارتباك، بل واصل النادي الأهلي المباراة بشكل طبيعي دون انهيار الفريق كما كان يحدث في وقت سابق.



* التعامل مع ظروف المباراة.

احاطت مواجهة الاهلي والنجم الساحلي العديد من الظروف الصعبة ابرزها الاصابات والتي بدأت باصابة نجم الفريق في الوقت الحالي حمدي فتحي، مع منتخب مصر، مرورا باصابة علي معلول داخل فعاليات اللقاء.



كما كان عامل اللعب خارج الارض في اول مواجهة إفريقية لرينيه فايلر من الأمور التي صعبت المباراة، ولكن في النهاية كان الأهلي الاكثر استحواذا وكان الأهلي الاكثر سيطرة على الكرة وقدم مردود طيب لدى الجماهير، فلم يكون الطرف الأخير حزين بسبب الخسارة في انطلاقة المشوار الافريقي.