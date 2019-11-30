شاهد | ثلاثية مازيمبي فى مرمى الزمالك بدورى أبطال إفريقيا

إنتهت اليوم السبت منافسات الجولة الأولي من المجموعة الأولى التى أقيمت فى إطار دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا وشهدت إثارة وسخونة فى اللقاءات.



وحقق مازيمبى الكونغولى فوزا مستحقا على ضيفه الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التي تجمعهما بإستاد تى بى مازيمبى بمدينة لوبومباتشى الكونغولية فى أفتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .



تقدم جاكسيون موليكا بالهدف الأول لمازيمبى فى الدقيقة 60 من زمن المباراة من عرضية البديل كابونجو وأهدي كابونجو الهدف الثانى لمبوتو فى الدقيقة 66 قبل أن يهدي نفس اللاعب الهدف الثالث لموليكا فى الدقيقة 84 من المباراة .



وتصدر فريق مازيمبي الكونغولي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط فيما حل نادى أول اغسطس وصيفا بنقطة وحيدة وجاء فى المركز الثالث زيسكو الزامبي بنفس النقطة فيما تذيل فريق الزمالك الجدول بدون رصيد.



يذكر أن فريق الكرة الأول بنادى الزمالك سوف يلتقى نظيره فريق أول أغسطس الأنجولى فيما يواجه فريق زيسكو الزامبي مازيمبي الكونغولى يوم 7 ديسمبر القادم.