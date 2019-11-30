اتفاقية تعاون بين مصر للطيران وجمعية رعاية الرياضيين فى مكة

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي بالسعودية ان مصر للطيران وقعت بحضور محمد عبد النبى مدير عام مصر للطيران بالمملكة العربية السعودية و أحمد وجدى مدير مكتب مصر للطيران بجدة إتفاقية تعاون مع جمعة رعاية الرياضيين الخيرية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة فى رئيسها كابتن نصار الظاهرى وبحضور الأعضاء الكابتن القهوجى السويد ، والكابتن عمرو شاش وابوسفين.



واضاف ان هذا يأتي من منطلق دور مصر للطيران المجتمعى بالمملكة وحرصها الدائم على المشاركة بدور فعال لمواكبة رؤية المللكة العربية السعودية 2030 ، وتوطيد أوصر العلاقات بين مصر شقيقتها بالمملكة العربية السعودية.



وأفاد حنفي أن الجمعية تقوم بدور هام فى رعاية الرياضيين بمنطقة مكه المكرمة وتدعم اللاعبين القدامي والحاليين و منها توفير حياة كريمة للاعبين وأسرهم بعد الاعتزال، وأيضا الوقوف مع كل اللاعبين في كل الألعاب.وكذلك الإرتقاء بالرياضيين وتفعيل دورهم المجتمعي بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.



وأختتم حنفي قائلا لما كانت مصر للطيران بالمملكة جزء من نسيج هذا الوطن وجدت فى الجمعية فرصة فى المشاركة فى الدور الإجتماعى النبيل الذى تقوم به ، وأستكمالا لدور مصر للطيران فى المملكة والذى يمتد لأكثر من 75 عاما ، حيث تم الإتفاق كذلك على مشاركة مصر للطيران للجمعية فى جميع فعاليتها الخيرية والرياضية.