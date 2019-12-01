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حوادث

حملات أمنية وانضباطية مستمرة لمواجهة الخروج على القانون

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:05 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والإنضباطية المكبرة، تحقيق الإنضباط فى الشارع المصرى ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال ، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

أسفرت (خلال 24 ساعة) عن ضبط (7 قطع سلاح نارى ، 8 قضايا إتجار بالمخدرات ، 6 قطع سلاح أبيض ، 67 قضية تموينية، 1221 مخالفة مرورية ، تنفيذ 4091 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية .

كما تم ضبط (9 قطع سلاح نارى ، 3 قضايا إتجار بالمخدرات ، 107 قضية تموينية، 1263 مخالفة مرورية ، تنفيذ 1156 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الفيوم .

فيما تم ضبط (20 قطعة سلاح نارى ، 11 قضية إتجار بالمخدرات ، 61 قضية تموينية، 3891 مخالفة مرورية ، تنفيذ 1780 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن المنيا .

وتم ضبط (5 قطع سلاح نارى ، 2 قضية إتجار بالمخدرات ، 3 قطع سلاح أبيض ، 32 قضية تموينية، 845 مخالفة مرورية ، تنفيذ 1310 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن بنى سويف .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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