حملات أمنية وانضباطية مستمرة لمواجهة الخروج على القانون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والإنضباطية المكبرة، تحقيق الإنضباط فى الشارع المصرى ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال ، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.



أسفرت (خلال 24 ساعة) عن ضبط (7 قطع سلاح نارى ، 8 قضايا إتجار بالمخدرات ، 6 قطع سلاح أبيض ، 67 قضية تموينية، 1221 مخالفة مرورية ، تنفيذ 4091 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية .



كما تم ضبط (9 قطع سلاح نارى ، 3 قضايا إتجار بالمخدرات ، 107 قضية تموينية، 1263 مخالفة مرورية ، تنفيذ 1156 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الفيوم .



فيما تم ضبط (20 قطعة سلاح نارى ، 11 قضية إتجار بالمخدرات ، 61 قضية تموينية، 3891 مخالفة مرورية ، تنفيذ 1780 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن المنيا .



وتم ضبط (5 قطع سلاح نارى ، 2 قضية إتجار بالمخدرات ، 3 قطع سلاح أبيض ، 32 قضية تموينية، 845 مخالفة مرورية ، تنفيذ 1310 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن بنى سويف .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.