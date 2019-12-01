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كوب على الريق.. مشروب طبيعي يحمي من الأمراض أبرزها الإيدز

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:33 ص
مشروب طبيعي يحمي
مشروب طبيعي يحمي من الامراض أبرزها الايدز
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حياة عبد العزيز
تتعدد فوائد الثوم لجسم الإنسان لما له من قدرة عالية على قتل الميكروبات والفيروسات الكامنة فى الجسم، فهو مشروب طبيعي يحتوي على الكثير من الفيتامينات التي تحمي من الأمراض، فتعرف على فوائد اللبن بالثوم وفقًا لموقع "webmd".

فوائد مشروب اللبن بالثوم
- يحمي الأشخاص من خطر الاصابة بمرض الإيدز.

- يمد الجسم بالطاقة.

- يقوي جهاز المناعة في جسم الإنسان.

- يقضي على الديدان والبكتيريا المعوية بجميع أنواعها.

- يعالج التهابات البروستات وتضخمها.

- يقضى على التهاب اللوز والغدد.

- الوقاية من الانفلونزا.

- الحد من ارتفاع الكوليسترول بالجسم.

- يصفي الدم من السموم.

طريقة عمل اللبن بالثوم:

- فرم 3-4 من فصوص الثوم جيدا ووضعها بكوب اللبن.
- التقليب الجيد ثم الشرب.
في أي وقت تشرب
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