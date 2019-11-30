صن داونز يهزم بترو اتليتكو 3-0 ويتصدر مجموعته

تغلب فريق صن داونز على منافسه بيارو اتليتكو بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات الجولة الاولى بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



سيطر فريق صن داونز على مجريات المباراة منذ بداية الشوط الاول وحقق استحواذا مميزا طوال المباراة، ومنع فريق اتليتكو من الوصول الى مرماه.



وافتتح صن داونز الأهداف مبكرًا في الدقيقة 7 عن طريق ماوريسيو افونسو لاعب الفريق، ثم أضاف موتجيكا ماديشا الهدف الثاني في الدقيقة 29 من عمر المباراة.



وفي شوط المباراة الثاني فقد صن داونز التركيز بشكل كبير في خط الهجوم، لكن استقرت دفاعاته حتى استفاق مرة اخرى وسجل هدف ثالث في الدقيقة '76 عن طريق سفيليلي مخولسي.



وبهذا الفوز حصد صن داونز أول 3 نقاط، وتصدر صن داونز المجموعة برصيد 3 نقاط ويأتي في المركز الثاني اتحاد الجزائر بنقطة واحدة متساويًا مع فريق الوداد المغربي صاحب المركز الثالث، وفي المركز الاخير ياتي بترو اتليتكو دون نقاط.