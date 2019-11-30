ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صن داونز يهزم بترو اتليتكو 3-0 ويتصدر مجموعته

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:11 م
صن داونز
صن داونز
Advertisements
عمرو ابوبكر
تغلب فريق صن داونز على منافسه بيارو اتليتكو بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات الجولة الاولى بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سيطر فريق صن داونز على مجريات المباراة منذ بداية الشوط الاول وحقق استحواذا مميزا طوال المباراة، ومنع فريق اتليتكو من الوصول الى مرماه.

وافتتح صن داونز الأهداف مبكرًا في الدقيقة 7 عن طريق ماوريسيو افونسو لاعب الفريق، ثم أضاف موتجيكا ماديشا الهدف الثاني في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

وفي شوط المباراة الثاني فقد صن داونز التركيز بشكل كبير في خط الهجوم، لكن استقرت دفاعاته حتى استفاق مرة اخرى وسجل هدف ثالث في الدقيقة '76 عن طريق سفيليلي مخولسي.

وبهذا الفوز حصد صن داونز أول 3 نقاط، وتصدر صن داونز المجموعة برصيد 3 نقاط ويأتي في المركز الثاني اتحاد الجزائر بنقطة واحدة متساويًا مع فريق الوداد المغربي صاحب المركز الثالث، وفي المركز الاخير ياتي بترو اتليتكو دون نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غانا الأولمبي يهزم مالي بثنائية ويحرم الكاميرون من وصافة مصر لنصف النهائي

أتلانتا يهزم دينامو زغرب 2-0 في دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يفوز على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

بعد عرض الممر .. أحدث ظهور لـ أحمد عز فى مؤسسة شارك البسمة مع أحمد فلوكس| صور

ضربة جديدة لـ حمو بيكا في أسيوط.. اعرف التفاصيل

إيماءات جريئة.. دنيا وإيمى سمير غانم يغنيان يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب.. فيديو

أخرتها العناية المركزة.. أعراض الضغط المرتفع التي كانت سبب لدخول محمد فؤاد المستشفى

تفاعل مع أغنية مسلسل أبو العروسة.. اللحظات الأخيرة لنائب الجيزة قبل وفاته في حفل زفاف ابنته

بملابس رياضية .. ياسمين صبرى تستعرض رشاقتها داخل الجيم

AdvertisementS

شاهد | خالد الغندور يعلن رحيل ميتشو أثناء مباراة الزمالك ومازيمبي

أمير له رأي آخر.. مرتضى منصور يستقر على إقالة ميتشو من تدريب الزمالك

بعد خسائر الزمالك المتتالية.. خالد الغندور يكشف كواليس مصطلح ميتشو قد جروس 900 مرة

الأهلي مع رينيه فايلر.. حين يكون للهزيمة أثر جانبي

تحديد مصير ميتشو.. أول قرار من مرتضى منصور عقب خسارة الزمالك بثلاثية من مازيمبى

مدرب جديد على أعتاب الزمالك بعد قرار الاستغناء عن ميتشو

الكورة مش كلام.. رد فعل خالد الغندور على حملة لاعبي الزمالك لبقاء ميتشو

دوري أبطال إفريقيا .. مازيمبي يسحق الزمالك بثلاثية

اجتماع الحسم.. الزمالك يفكر في كوبر ونبيه.. واللاعبون يتحدون الإدارة: عايزين ميتشو

نحن معك.. أول رد فعل من لاعبي الزمالك بعد أخبار الإطاحة بـ ميتشو من تدريب الفريق

خالد الغندور: يوجد لاعب يهرب من المباريات بسبب المال.. وحان وقت رحيل ميتشو

أول تعليق لـ ميتشو بعد خسارة الزمالك من مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عرض الممر .. أحدث ظهور لـ أحمد عز فى مؤسسة شارك البسمة مع أحمد فلوكس| صور

ظهور رومانسى | رامى مالك وحبيبته لوسى يخطفان الأنظار فى مباراة كرة سلة| صور

بـ فستان ملون.. ريا أبى راشد تستعرض أناقتها